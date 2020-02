Representantes de ATE piden "aumento salarial y mejores condiciones laborales"

Reclamos

Representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Paraná, se reunieron a partir de la solicitud de un encuentro paritario con las autoridades de Paraná. Piden aumento salarial, mejores condiciones laborales y de seguridad.Claudio Blanco, secretario municipal de ATE, dialogó con, y dijo que "hace tiempo que realizamos reuniones, pero hoy convocamos a una asamblea informativa, donde se planteó la inquietud y la necesidad de tener una mesa paritaria con el Poder Ejecutivo, que hasta el día de la fecha no lo hemos convocado"."Si no hay respuestas, esta semana vamos a ir a hablando sobre la posibilidad de hacer una retención de servicio. Pero siempre respetando la posibilidad de que las autoridades puedan convocarnos. Estamos dispuestos al dialogo y con las puertas abiertas para resolver la situación", expresó Blanco.Sobre los temas que quieren tratar en la reunión, Blanco comentó que "queremos tratar la situación laboral, como falta de los insumos necesarios para poder trabajar, así evitamos algún accidente y que pague el trabajador. Otro tema importante es la seguridad, ya que varios compañeros han recibo en la vía publica maltratos y golpes".Por su parte, Mario Ortiz uno de los representantes de ATE, dijo que "estamos esperando un aumento salarial, porque hemos perdido un 20% de la capacidad salarial, y la situación es insostenible. Queremos saber si el intendente nos va a atender, hemos enviado notificaciones para que abran las paritarias y no hemos tenido respuesta".Sobre el encuentro que quieren llevar a cabo, manifestó que "la idea es sentarnos, plantear la problemática y tratar de llegar a un acuerdo, para apalear esta situación. Solamente queremos hablar el intendente o con el representante que mande, para solucionar el problema".