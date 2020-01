Habló el artista del pez en el pasto: "No lo hago esperando alguna devolución"

Este jueves se terminó la intriga.confirmó quefue quien diseñó el pez que tanto llamó la atención en un talud del acceso al Túnel Subfluvial. Durante la mañana fue a retocar la obra y a realizarle a la figura original una especie de cola.El hombre que tantos halagos y felicitaciones ha recibido dialogó con este medio. Reveló cómo le surgió la idea: "Me vinieron ganas de hacer algo distinto, romper la rutina de mis días. Soy artista y dije: vengo y hago esto". Comentó aque hace "pintura, grabado, de todo".Acerca de la tarea en el pasto, señaló que "vengo y hago lo que me place. Libertad de expresión. Soy artista, vengo y disfruto de mi presente, de lo que estoy haciendo".Sobre el motivo por el cual demoró algunos días en darle el toque final, expresó: "Me había quedado sin tanza y sin yogurt, para las dos máquinas, es decir la que estoy usando y mi cuerpo"."Es un gran pescado. Una boga. Voy mucho a pescar al río, así que tengo la imagen de la boga. Las escamas y la mirada", dijo Caridad a, al tiempo que manifestó: "Espero seguir siendo anónimo. No lo hago esperando alguna devolución. Vengo a divertirme y a pasar el momento".