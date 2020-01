Un corazón para Mara: "Que esté bien es una bendición, pero necesita trasplante"

Mara es una pequeña de tres años y oriunda de Paraná que necesita de un trasplante de corazón a causa de una cardiopatía congénita compleja.



Su papá, Gerardo, comentó a Elonce TV que "este martes tuvimos controles con el equipo de Cardiología, donde estuvieron observando sus valores de laboratorio de los estudios que le hicieron. Gracias a Dios está estable y bien compensada".



"Desde el momento en que logramos que esté en lista de emergencia del INCUCAI para trasplante cardíaco, comenzamos con una campaña de difusión para que se conozca su caso. Necesitamos concientización, compromiso en lo que es una construcción de la sociedad para obtener cada vez más donantes. Hacemos hincapié en la donación pediátrica", dijo.



En ese sentido, contó que el hecho de que la niña ingresó a la lista de emergencia, implicó que deban mudarse a Buenos Aires. "Estamos cerca del Hospital Italiano, donde se haría el procedimiento. Trato de continuar con los trabajos que tenía de manera pausada y delegando. Mientras tanto familia y amigos nos apoyan para afrontar esto de vivir acá", resaltó.



Aseguró que "es una espera, un día a día. Ella tiene una insuficiencia cardíaca severa. No hay explicación lógica de que ella hoy se encuentre tan bien o compensada. Nos piden cuidado y control estricto para detectar los síntomas antes de que empiecen a perjudicar sus órganos. Hay que tener fe, paciencia, acompañarla".



"A la patología se la diagnosticaron en el embarazo. Los médicos de Paraná derivaron el caso al Hospital Italiano de Medicina Fetal. De ahí en adelante siguió el embarazo con los controles. Ella nació en Buenos Aires. De ahí pasó por dos cirugías paliativas y una de reconstrucción, que tuvo éxito. Ésta llevo a que se le exigiera el corazón y empezó a presentar esta falla propia de su malformación, lo que provoca que no tenga una solución quirúrgica más que un trasplante", relató.



"Seguimos por ella. La vemos reír y eso contagia. Estamos acá los cuatro juntos y así estaremos hasta cuando sea", agregó.



Analía, su mamá, expresó agradecimiento a toda la gente y manifestó que "hay gente que nos acompaña y reza por ella, de distintas religiones y creencias. Esa energía llega porque ella está bien y eso es una bendición. Adentro no se puede explicar, no se sabe cómo funciona ella, está al límite, ni los médicos pueden creer". Elonce.com