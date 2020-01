Detalles de cómo lograron encontrar a la pareja de jóvenes que se fue de Paraná

Johana, de 17 años, y Valentín Hugo Zabala, de 19 años, eran buscados desde el viernes cuando se ausentaron de sus hogares en la capital entrerriana. Ambos jóvenes fueron hallados esta tarde en la localidad santafesina de Esperanza y ya están en la ciudad de Paraná.que "los chicos están bien de salud. Los estábamos buscando desde el viernes y se estuvo trabajando en conjunto con Fiscalía, Minoridad e Inteligencia Criminal"."Tuvimos muy buena comunicación con los padres del chico. Cuando este domingo activó el teléfono y le mandó mensajes a la mamá, ella enseguida nos puso en conocimiento a todos y así empezamos a rastrear de dónde estaban comunicándose. Sabíamos que estaban en la provincia de Santa Fe pero no teníamos precisiones de dónde", comentó.Este lunes por la mañana "una de las suboficiales de esta División logró que el chico le conteste, tuvo muy buen diálogo con ella y le estableció la ubicación exacta donde se encontraba. Salimos con una comisión hasta el lugar, los encontramos y nos entrevistamos muy bien con ellos"."Estaban en forma voluntaria juntos. Hablamos con Fiscalía y trajimos a la chica. Él anda en moto y se vino solo pero custodiado por nosotros. Primero los llevamos al médico y luego a Fiscalía. Nos dijeron que tienen una historia afectiva y que no es consentida del todo por sus familias. Buscando el amor los chicos se fueron", señaló.Asimismo, remarcó que "fueron horas difíciles porque se trataba de una menor de edad que no le había comentado nada a ninguna amiga ni nadie. Nos costó llegar a dónde estaban. Tenemos una cámara del día viernes que muestra que pasaron a Santa Fe por el Túnel. Ellos no prendían los celulares. Se registraron cámaras para obtener algún dato".