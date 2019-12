Temas urgentes que abordará Bahl: Basura, transporte, ex contratados y la deuda

Situación de desidia

Tras haber asumido la como intendente y luego de tomar juramento a los funcionarios de su gabinete, el nuevo intendente de Paraná dio su primer discurso como presidente municipal."Fue una reflexión de la situación actual de la ciudad. Había que decirlo. No me van a encontrar quejándome seis meses por la tremenda herencia que estamos recibiendo,En esa línea, el mandatario comunal anticipó que "esta tarde mismo, vamos a empezar con una reunión de gabinete y afrontar los problemas que"Estamos en contacto con algunos proveedores, que tienen algunos camiones reparados y que no han entregado por falta de pago. También vamos aAdemás se refirió a la situación de los autoconvocados que acampan frente al edificio comunal. "Van a ser atendidos el día de mañana. Obviamente,con una promesa de trabajo que no se puede cumplir", remarcó Bahl."El presupuesto que remitió la actual gestión es poco más que un dibujo y nosotros, estamos trabajando para adecuarlo y también, estamos viendo las medidas que pueda tomar el Presidente de la Nación y su equipo económico en los próximos días, para ver de qué manera lo tenemos en cuenta en las próximas proyecciones de flujos de fondos nacionales, para ver qué podemos proyectar en nuestra administración", dijo Bahl.Por otra parte, agregó en diálogo con Elonce TV que "tenemos un stock de deuda de más de 1.200 millones de pesos y hay muchas cosas que no tienen imputación presupuestaria de partidas. Por eso, una dey en las medidas financieras que se pueda, esa deuda y seguramente, otras cosas, van a quedar para reclamos judiciales", afirmó."Las cuestiones presupuestarias, las tenemos que corregir desde ahora, hasta el 30 de diciembre. Y, pero para eso tenemos que buscar una solución", remarcó Adán Bahl.Al ser consultado por, estamos haciendo un estudio de movilidad urbana, que cuenta con el financiamiento del CFI y que en el mes de marzo, tendremos el proyecto definitivo que nos va a permitir realizar una readecuación del transporte público y fundamentalmente,, donde tenemos mucho para mejorar, ser más eficientes y efectivos en beneficio de los paranaenses", adelantó el jefe comunal de la capital entrerriana.y su equipo, para articular con los empleados municipales y Vialidad Provincial, un plan de bacheo que va a llevar tiempo, porque hoy, llegamos al municipio y no tenemos la posibilidad de comprar ni un kilo de mezcla asfáltica", aclaró Bahl ay eso lo vamos a hacer de manera programada y siempre, anunciándole a los vecinos porque es necesario recuperar la trama vial en la ciudad", afirmó el intendente.