Bahl: "Paraná va a salir adelante, lo vamos a lograr"

Paraná Adán Bahl juró como intendente de Paraná

Incremento del personal

Deuda

Responsabilidad fiscal

Tras haber asumido como intendente y luego de tomar juramento a los funcionarios de su gabinete, el nuevo intendente de Paraná dio su primer discurso como presidente municipal, registró. Estamos decididos a vivir en una ciudad digna. Paraná va a salir adelante, lo vamos a lograr porque es el lugar donde vivimos, queremos y merecemos ser felices".. Es hora de volver a creer en uno mismo y los demás, de creer que vivir bien en esta ciudad es posible", expresó. Y continuó: "puedo imaginarme lo que sienten. La estafa de esperar que las cosas mejoren". El desgobierno que vivimos en Paraná se ha ido agravando. El estado de situación ya no se aguanta. La ciudad está colapsada. El estado local se ha desligado de sus más elementales deberes", cuestionó.Por otra parte, hizo hincapié en que la gestión que termina "" y destacó que sólo en el primer semestre de este año "coincidiendo con la campaña electoral, contrató a más de 1.100 personas sin previsiones presupuestarias estafando a muchos paranaenses con una promesa de trabajo que no se puede cumplir".Ratificó la promesa de campaña respecto a que va a enviar al Concejo deliberante "uen nuestro último año gestión para que nunca más se estafe a los empleados en una campaña electoral".Destacó que la gestión saliente "recibió una municipalidad superavitaria y con previsión de varias masas salariales. Sin embargo, malgastó los recursos y se va dejando una ciudad sin servicios, con obras paralizadas y sin previsiones presupuestarias para afrontar los próximos sueldos, ni comprar los insumos mínimos"."Esta gestión se va diciendo como si fuera un acto heroico que pagaron los sueldos de los empleados hasta el último día, pero para hacerlo desafectaron las partidas de otras áreas y desimputaron fondos asignados a diversos compromisos", advirtió al calificar la situación como "cruel porque hicieron malabares para sostener un discursos insostenible, y no duraron en dejar desprotegidos a los más necesitados".", reveló.Y de acuerdo a lo que comunicó, "en el acta de traspaso,, que no están computadas en el stock de deuda porque no tienen la imputación presupuestaria al no tener la partida correspondiente".Bahl anunció que "remitirá al HCD un proyecto de ordenanza para adherir a la ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Maneras de Gestión de la administración pública para que esto no vuelva a ocurrir en la municipalidad de Paraná"."En menos de seis meses quebraron la municipalidad y todo empeora si se consideran los costos de los bienes que no tuvieron mantenimiento e insumos", denunció. "El Palacio municipal, cayéndose a pedazos", agregó.", evaluó. Y en esa línea enumeró "la desaparición de los elementos de las unidades, desde una motoguadaña hasta una motoniveladora; la falta de presupuesto, contratos caídos, maquinarias inutilizadas, falta de combustible y la imposibilidad de convocar a los empleados los fines de semana fueron los argumentos que la gestión que termina advirtió ante la Justicia cuando los conminaron a solucionar la crisis de la basura".y puso a los paranaenses en una situación de fragilidad y fastidio extremo, que daña a los más vulnerables y sin dudas nos afecta a todos", aseguró al dar cuenta de la tarea "difícil y compleja para reconstruir todo lo que se ha roto, volver a la legalidad, remediar lo que nos duele".