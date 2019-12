El día después de Once por Todos, la jornada solidaria que convocó nuevamente a una multitud en su15º edición, partieron los últimos camiones con donaciones.La coordinadora general, Claudia Luero, resaltó la "enorme satisfacción" por las muestras de solidaridad que se vieron reflejadas este domingo. Puso de relieve el "cariño, respeto y respaldo de empresas, organizaciones y vecinos"."Los roperos escolares están desbordados de felicidad. Dicen que la calidad de las cosas entregadas no tienen calificativos", ejemplificó."Vale la pena confiar. Cuando las cosas están así, uno puede demostrar lo que ha hecho, transparentar. Esa es nuestra fortaleza", reflexionó Luero.Desde Casa Lázaro agradecieron todas las donaciones que recibieron. "Asistimos a 27 chicos en situación de vulnerabilidad", dijeron los representantes. "El cansancio no nos agobia", expresaron.