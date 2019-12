El maratonista Juan Carlos Villalba llegó a las 16 a las Sala Mayo, tras haber partido a la madrugada desde la localidad de Victoria. Recorrió 118 kilómetros para cumplir su sueño solidario. Visiblemente emocionado, al arribar a la mayor fiesta de la solidaridad de Entre Ríos el hombre de 55 años, resaltó: "Tratamos de hacer lo mejor y ayudar al que más lo necesita. Este es mi apoyo, lo que hago yo: correr".

"Mi vida es desafiar la vida"

Video: Redobló el desafío: Corrió 118 kilómetros para unirse a Once por Todos

Villalba, que tiempo atrás sufrió un ACV del que pudo sobreponerse, salió desde Victoria a las 5 de la madrugada para hacer118 kilómetros solidarios. "Sufrimos las inclemencias climáticas, las subidas y bajadas que costaron, pero lo logramos", sentenció.El hombre es la segunda vez que participa de Once por Todos. Se recordará que el año pasado corrió 50 kilómetros, desde la localidad de Viale. Y en esta edición, redobló el desafío solidario.En la oportunidad, comentó aque la semana pasada participó de un evento de aventura, en el que se golpeó la rodilla. "Me dolía, me costaba esfuerzo en las subidas", comentó.Pero ni esa lesión le impidió, junto a quienes lo acompañaron, Liliana, Rocío, Ariel, Marcela y Roxana (algunos tramos en bicicleta y otros corriendo), arribara en la tarde de este domingo a Sala Mayo."Fue una muy linda experiencia", coincidieron quienes apoyaron al maratonista.Villalba también contó con el apoyo de la familia, entre los que mencionó un hijo médico. "Ellos me animan a seguir", valoró el maratonista.