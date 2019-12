Choferes aguardan el pago de sueldos y no están previstos cortes en el servicio

Tras la sorpresiva asamblea de choferes del transporte público de pasajeros, este lunes en Paraná, desde la UTA confirmaron a Elonce TV que "el gremio no fue participe de la medida de fuerza" y en ese sentido confirmaron que los trabajadores aguardan el pago de sueldos para este miércoles, con lo cual, y en principio, no están previstos cortes en el servicio.



"Ayer nos reunimos con la parte empresarial y logramos que este miércoles se abone el sueldo del mes de noviembre", confirmó a Elonce TV el secretario adjunto de UTA, José Rodríguez.



En la oportunidad, comunicó que "la empresa está debiendo una cuota de 2.300 pesos" de un monto convenido. Y en ese sentido, explicó: "Estamos charlando con una parte del Municipio por el pago de los pasajes primarios y secundarios que está debiendo a las empresas y una vez recibido ese dinero, la parte empresaria se comprometió a abonar esos 2.300 pesos, correspondiente a los 16.000 pesos que iban a ser abonados en cuotas, y la parte que adeuda del mes de julio".



"Quedarían pendientes las dos cuotas de 2.300 pesos y esperamos que el municipio haga ese giro de dinero que está debiendo a las empresas, así podemos recuperar lo adeudado", aplicó al respecto.



Consultado a Rodríguez por el pago de los días descontado por paro, éste detalló: "Lo de noviembre ya fue abonado y el 15 de diciembre debería abonarse la tercera y última cuota".



"Este mes tenemos que cobrar el aguinaldo, el 15 de diciembre debería abonarse la tercera y última cuota de los días descontado por paro, y entre el 25 y el 30 de diciembre debería abonarse la tercera cuota de los de 2.300 pesos", especificó el sindicalista.



Paritarias



"La empresa ya abonó 5.000 a cuenta de futuras paritarias, y para este mes esperamos novedades de cuál sería el porcentaje y cómo será el pago de lo que resulte", anunció.



Finalmente, Rodríguez bregó para que "con el cambio de gobierno, se revierta la situación económica del país, porque nos está afectando a todos y el dinero no alcanza". (Elonce)