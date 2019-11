No hubo acuerdo entre sindicatos y el Ejecutivo de Paraná por los contratados

Los sindicatos esperan una mesa de negociación

Dirigentes sindicales de ATE Paraná y SUOYEM mantuvieron un encuentro con el director político del Juzgado de Faltas, Miguel Aranguren, quien asistió en representación del Ejecutivo municipal, en el marco del reclamo que encabeza el sindicato que nuclea a los municipales por la no renovación de contratos a los trabajadores."El responsable es el intendente Varisco y los funcionarios de primera línea por no traer una propuesta concreta. El Ejecutivo municipal sigue dilatando una respuesta seria que esperan los municipales para volver a un acta acuerdo firmado el 29 de agosto, donde se prometió la estabilidad a los trabajadores hasta diciembre", comunicó ael prosecretario gremial de ATE Paraná, Roberto Alarcón.De acuerdo a lo que comentó Alarcón, Aranguren les aseguró "que la estabilidad era para los contratos de servicio", no así para los trabajadores que se encontraban con contrato de obra."Esa fue una expresión de Aranguren pero no sabemos si él tiene poder de decisión para decir si le damos la estabilidad a todos los contratos de servicio", cuestionó.El encuentro que se realizó este viernes en la Casa de la Costa, ubicada en el Puerto de Paraná, pasó a cuarto intermedio sin fecha confirmada."No estoy facultado para llegar a un acuerdo, no obstante, se brindó un ámbito de negociación respecto de la continuidad de servicio hasta la finalización de la gestión. Y respecto de los contratos de obra, la posibilidad de hacer un listado, sabida la grave situación económica del municipio y Provincia y Nación", comunicó Aranguren."Sería recomendable que cada dirección elabore un listado del personal contratado que realmente sea necesario e indispensable para renovarle el contrato", indicó, al tiempo que recalcó: "Es una facultad del Ejecutivo si cayó un contrato, el poder renovarlo o no".Y continuó: "Si bien hubo compromiso en Trabajo como lo manifestaron los delegados sindicales, la renovación fue solo sobre los contratos de servicio, no los de obra, y así lo entiende la gestión municipal".Alarcón cuestionó la ausencia de "funcionarios de primera línea" durante la reunión. "Fueron pocos serios", apuntó.Fue en ese sentido que invitó a "los concejales, al Defensor del Pueblo y a un integrante del nuevo intendente municipal para blanquear, en una mesa evaluadora y transparente, la situación de los contratados para poder destrabar este conflicto"."Que los directores de cada área analicen contrato por contrato la situación de cada uno de los trabajadores, pero con ellos adentro. Si hay déficit fiscal, que se reduzca por otro lado, como se ha hecho en otras gestiones", encomendó."Veníamos por una respuesta a aquella acta firmada en agosto, donde se comprometieron a la estabilidad de todos los contratados, porque no se especificó si eran de servicio o de obra", indicó el secretario gremial de ATE Paraná, Claudio Blanco, al tiempo que exigió "que se respete ese acuerdo"."Es una burla porque lo único que hacen es tirar la pelota para adelante y no hacerse cargo de lo que firmaron en agosto", sentenció."Queríamos resolver con alguien que tuviera poder de decisión, porque si no está Varisco, con algún secretario de primera línea. Fue poco serio", insistió Alarcón.En ese marco, recordó que el viernes termina la conciliación obligatoria acordada en el ámbito de la secretaría provincial de Trabajo."No tenemos una respuesta concreta sobre qué pasará, se pierde tiempo. Así que llamamos a la reflexión al intendente y sus funcionarios, porque queremos transparentar una mesa a fin de avanzar en un convenio colectivo de trabajo", recalcó el dirigente de ATE municipal.