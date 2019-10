Larga transición en el Municipio: Bahl realizó una presentación en la Justicia

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, anunció la presentación en la Justicia de una denuncia contra el actual jefe comunal, Sergio Varisco, y sus funcionarios por "administración fraudulenta, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público"."Buscamos que se lleven adelante las acciones para que la actual administración no siga incurriendo en actos administrativos que compliquen aún más la delicada situación que tiene la municipalidad", dijo Bahl aY se explayó: "Cuando uno mira los informes de deuda, arroja un saldo al 30 de septiembre de 1340 millones, lo que tiene un impacto porcentual muy importante en el presupuesto municipal y todos los informes, advierten una deficiencia presupuestaria de 850 millones de pesos para pagar sueldos, concretamente, la Municipalidad de Paraná no tiene partidas para pagar los sueldos de noviembre, de diciembre y no tiene partidas para pagar el aguinaldo".Expresó que pretenden que "el intendente y su equipo reflexionen y que "la Justicia pare esta situación y que no se lleven adelante nuevos actos administrativos que compliquen más la situación de la municipalidad".Aclaró que "esto no tiene nada que ver con una cuestión política, sino que es una cuestión jurídica y técnica que como funcionarios tenemos la obligación de llevar adelante. No sólo nuestras instancias, sino también las de los organismos de control han fracasado", argumentó Bahl.Hizo hincapié en que todos los ciudadanos "cuando salimos vemos los pozos en la ciudad de Paraná, nos preocupa mucho la potabilización del agua y los empleados municipales no podrán cobrar sus sueldos". También puso de relieve "la situación de la basura en los barrios que no se junta porque no funcionan los camiones y porque no están los insumos, dado que no se les paga a los proveedores. Nos preocupa la ciudad de Paraná. Esta denuncia no persigue otras situaciones", reiteró"Lo que no pudimos en las reuniones con el intendente, los concejales, la secretaria de Hacienda u otros funcionarios, ni el tribunales de cuentas con advertencias, queremos que lo haga la Justicia. Le hemos dicho al intendente, pero solo hemos recibido respuestas evasivas", denunció Bahl. "La situación es alarmante, pero nosotros no vamos a ser cómplices de Varisco y sus funcionarios en esta estafa realizada a los empleados y a una parte importante de la ciudad de Paraná", acotó.Asimismo, sostuvo que "hasta diciembre del año pasado la situación de la municipalidad no era complicada. Esto fue por las decisiones políticas en el marco de la campaña".Anunció que enviará al Concejo un proyecto de ordenanza para que "en el último año de nuestra gestión no haya designaciones, recategorizaciones no otras cosas que se usan en la campaña para intentar ganar una elección comprometiendo el futuro de los paranaenses"."El diálogo político siempre va a continuar, pero a la transición nunca la hemos podido establecerse", afirmó.Al detallar los tres conceptos centrales de la denuncia, Bahl dio cuenta de que "en administración fraudulenta se incurre cuando uno lleva adelante actos administrativos sin el respaldo presupuestario".Malversación de fondos "porque se usaron a un destino distinto al que estaba establecido".Incumplimiento de los deberes de funcionario público "por realizar actos administrativos en contra de las normas vigentes"."Actualmente hay 200 millones de pesos de certificados de obra pública que están a la espera del respectivo respaldo presupuestario", dijo Bahl.Para concluir expresó: "El intendente sabrá lo que tienen que hacer en el tiempo que le queda de gobierno, pero tenemos la obligación de poner a la Justicia en conocimiento de esto mediante la respectiva denuncia".