Video: El voto joven y la reflexión de quienes votan por primera vez

Los adolescentes de entre 16 y 17 años que están habilitados para votar este domingo en las elecciones generales representan el 2,8 por ciento del padrón total y, en algunas provincias, alcanza a un 4 por ciento, según cifras de la Cámara Nacional Electoral.



La promulgación de la ley 26.744 de Ciudadanía Argentina en 2012 abrió la posibilidad a los menores de edad a votar por primera vez. Si bien el voto adolescente es obligatorio, los nuevos electores no son penalizados en caso de no concurrir a las urnas y están exentos del Registro de Infractores.



Desde las PASO del 11 de agosto, la Dirección Nacional Electoral (DINE) y Unicef vienen impulsando la campaña #YoElijoVotar, con información sobre cómo y dónde se vota, qué se elige y qué cargos se renuevan, entre otros datos.



En la ciudad de Paraná, más precisamente en el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento, Elonce TV pudo dialogar con un joven de 17 quien emitía su voto por primera vez.



"Estoy notando que últimamente no nos viene bien como país y quiero cambiar eso", dijo el adolescente y dio cuenta que "todos mis amigos quieren votar porque también sienten lo mismo que yo". Mirá la nota