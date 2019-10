Despidieron a trabajador de ERSA: "Voy a ser padre y no sé qué hacer"

Paraná Usuarios del colectivo otra vez sin servicio por medida de fuerza de UTA

Leandro Uhrig, un joven que desde hace ocho meses se encontraba realizando una suplencia como chofer de la empresa ERSA recibió en la víspera un telegrama de despido y este miércoles se encadenó en el taller de la empresa, en calle Gervasio Méndez, de la capital entrerriana."Recibí el telegrama de la empresa que me despedía por causas económicas", contó a. "Me encadené porque hace dos semanas me enteré que voy a ser padre y no sabía qué hacer", expresó ante este medio.Acotó que en el telegrama le expresan que "la empresa está teniendo problemas económicos, la cuestión es que me quedé sin trabajo".Asimismo, señaló que "prestaba servicio en la línea 5 hace 8 meses. Soy suplente y estaba cubriendo a un chico que le dio ACV", al tiempo que señaló que otros siete colectiveros estarían en la misma situación.Diego, otro de los choferes que fue despedido de la empresa ERSA el pasado 30 de agosto, contó a Elonce TV que "según ellos, el despido fue con justa causa, siendo que la empresa estaba en falta", dijo y agregó que "el pasado 06 de septiembre, ante el Secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, se había pactado que se me iba a reincorporar con la condición que el dinero no remunerativo acordado en paritaria se iba a pagar en cuotas a los choferes, pero hasta ahora, no tengo ninguna respuesta", remarcó.y agregó "tengo una familia, esposa y tres hijas y lo último que cobré fue el sueldo de agosto. Es una situación muy difícil y por eso vine a solidarizarme con mi compañero", dijo."Esperamos que se nos reintegre el trabajo porque hemos sido buenos empleados y nunca hemos faltado en nuestras tareas", afirmó y dijo que "sé que va a haber más despidos, pero la empresa