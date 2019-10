Usuarios del colectivo otra vez sin servicio por medida de fuerza de UTA

El secretario gremial de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Sergio Groh, explicó a Elonce TV que la medida de fuerza fue dispuesta porque la empresa Buses Paraná les adeuda a los trabajadores un porcentaje por los días descontados por paro.



"Como ya se había anunciado, si la empresa seguía con los incumplimientos, la medida se iba a ir extendiendo; por eso será de 8 a 12 y de 15 a 19", remarcó.



Sobre el dinero que reclaman, el gremialista indicó que "la empresa había propuesto pagar una parte de esos días descontados este martes, pero eso no sucedió y se da este nuevo incumplimiento".



Si bien, "el monto adeudado es difícil de precisar porque no es la misma cantidad para todos los trabajadores", Groh comentó que se trata de "la mitad de todos los días que habían descontado entre julio y agosto, porque de eso se había pagado el 50% y un porcentaje restante, iba a ser pagado este martes 15".



"Durante todo el día hablamos con la empresa, pero a las 19 nos dijeron que no tenían el dinero para los trabajadores", sostuvo Groh.



Finalmente, el representante de UTA advirtió: " Si la empresa sigue incumpliendo, como hasta ahora, hay posibilidades de extender la medida de fuerza; cuando a los trabajadores se les cumple con su pago, no se hace paro". Elonce.com