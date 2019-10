"Un espigón de basura", la otra cara de la bajante del río Paraná

La histórica bajante del Paraná, cuya altura de este jueves era de 1,52 metros, mostró la otra cara del río a la altura del Club de Pescadores y Náutico: "un espigón de basura" que asomó sobre la costa de la entidad deportiva."Cuando el río está alto no se ve la suciedad, los plásticos y desechos que el paranaense tira a los arroyos que desembocan en el Paraná. Pero ante la bajante, es lamentable ver que la está solución muy lejana porque no hay concientización", indicó ael presidente del Club de Pescadores y Náutico de Paraná, Fabián Blumenblat."Se trata de un espigón de basura, un compactado sedimentado de bolsas, trapos, ramas, desechos que los paranaenses arrojamos al arroyo y que terminan en el Paraná", señaló.Consultado a Blumenblat sobre una posible política de limpieza del río, éste sentenció: "La solución está en la educación porque limpiar a mano está bueno pero no es una solución real y definitiva".En la oportunidad, el dirigente se refirió a las consecuencias que generaría la bajante a la entidad. "La rampa todavía está en funcionamiento, pero si baja 10 centímetros más quedará inutilizable, como ocurre en otras instituciones que hoy no tienen la posibilidad de botar sus embarcaciones"."La costa se alejó y hay quienes pescaban desde el muelle, pero hoy tenemos hasta cinco metros de tierra", lamentó, al tiempo que comentó: "Frente a la bajada de lanchas se formó un nuevo banco de arena donde encalló un árbol".