Bajante del Paraná: Las previsiones y por qué no hay que ir a bancos de arena

Economía La gran bajante del río Paraná también complica la actividad portuaria

La bajante del río Paraná genera preocupación no sólo en la capital entrerriana, sino en todas las ciudades ribereñas que la padecen.el jefe de Prefectura Paraná, Eduardo Esquivel.Comparó que "el año pasado estuvo a 1,56 en septiembre, por lo que está más bajo que el mínimo de 2018. No obstante, hay una bajante histórica, en 2009, que llegó a 1,10 metro".Ante esta situación, recomendó "navegar de día y con chaleco salvavidas. Tratar de evitar lugares no habilitados para esparcimiento como los bancos de arena, dado que no hay guardavidas" en la temporada estival que se aproxima."El banco de arena se ve, pero tiene inconvenientes como lo bajo del lugar o puede haber árboles debajo de la superficie. Es riesgoso navegar en las inmediaciones del mismo", expresó Esquivel, quien indicó que los navegantes deben dar aviso a Prefectura cuando salen para que esté alerta."El río tendería a crecer muy levemente y luego, otra vez una bajante. Esto está proyectado en siete días, pero podría variar en caso de que se produzcan lluvias", completó.