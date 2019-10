Retención de servicios en el transporte: Colectiveros no cobraron lo adeudado

Paraná Choferes de UTA continuarán con retención de servicios este miércoles

Los choferes del transporte urbano de pasajeros cumplieron este martes una retención de servicios por la cual no hubo circulación de colectivos en la capital entrerriana y el área metropolitana. La medida se debe a una suma de 4500 pesos que deben las empresas y que corresponde a un remunerativo de $13.500 acordado en la paritaria salarial que rige desde el 1° de junio.Minutos antes de las 8, aquellas unidades que llegaban a las distintas cabeceras, ya quedaban detenidas hasta la hora 11, cuando se retomarán los recorridos. En caso de que continúe el incumplimiento de parte de las empresas, la medida continuará por la tarde, de 14 a 17."Esperamos que la empresa cumpla, porque de no ser así, con el correr de los días, las medidas se irán incrementando", expresaba ael secretario gremial de UTA, Sergio Groh. En tal sentido, recordó que el pago de sueldo debe concretarse antes de las 18 de este viernes 4 de octubre. "Esperemos que esté el sueldo todo junto, en tiempo y forma como corresponde, y si no es así, lamentablemente, terminaremos otra vez, en medidas de acción sindical", resaltó.Respecto al pedido de conciliación obligatoria que formuló Buses Paraná , desde el gremio desestimaron la solicitud por la deuda que las empresas mantienen.