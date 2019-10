Choferes de UTA continuarán con retención de servicios este miércoles

Se llevó a cabo el primer día de retención de servicios del transporte urbano de pasajeros. De 8 a 11 y de 14 a 17, no hubo colectivos en la ciudad.



La medida de fuerza responde a que este lunes, las empresas Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL, no pudieron cancelar el pago de una suma de $4.500 que debían abonar. Esa suma corresponde a una suma no remunerativa de $13.500 acordada en la paritaria salarial que rige desde el 1° de junio. Aunque no había fecha de pago, se había acordado un plazo de pago que vencía este lunes a las 18.



El secretario gremial de UTA, Sergio Groh, confirmó a Elonce TV que aún no cobraron lo adeudado y, en consecuencia, repetirán la medida este miércoles. En principio no habrá colectivos de 8 a 11. Si durante la mañana la empresa no deposita el dinero, la retención de servicio continuará por la tarde, de 14 a 17.



"Esperamos que la empresa cumpla, porque de no ser así, con el correr de los días, las medidas se irán incrementando", indicó el dirigente a nuestro medio.



Por otra parte, recordó que el pago de sueldo debe concretarse antes de las 18 del próximo viernes 4 de octubre. "Esperemos que el próximo viernes, esté el sueldo todo junto, en tiempo y forma como corresponde, y si no es así, lamentablemente, terminaremos otra vez, en medidas de acción sindical", resaltó. Elonce.com