Conflicto de colectivos: Buses Paraná solicitó conciliación obligatoria

Paraná Choferes de UTA continuarán con retención de servicios este miércoles

Se llevó a cabo el primer día de retención de servicios del transporte urbano de pasajeros. De 8 a 11 y de 14 a 17, no hubo colectivos en la ciudad. La medida se repetirá este miércoles, en principio por la mañana y si no está depositado el dinero también por la tarde.que en horas del mediodía de este martes solicitó la conciliación obligatoria y se espera que el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, resuelva este miércoles.Por su parte, Juan José Solaro, delegado de ERSA, indicó a nuestro medio que "desde el gremio se nos informó que para mañana seguimos con la misma modalidad de retención de servicios. A lo largo de los días se verá si seguimos de la misma forma o si cambiamos la modalidad"."Vamos a esperar lo que decidan las autoridades del gremio y seguiremos con las medidas que dispongan. No todos los choferes acataron la decisión, son distintas opiniones que existen en las formas, en la modalidad, en el horario. Estamos todos de acuerdo en el tema de que necesitamos el dinero", remarcó.Asimismo, dijo que "estos son los primeros pasos que se dan. Si avanza el conflicto veremos cómo seguir. Legalmente tenemos que cobrar el cuarto día hábil, que sería el día viernes. La empresa aduce que el día hábil concluye a las 00 así que tenemos que esperar hasta el viernes a la tarde"."No hemos sido notificados de conciliación obligatoria. A eso lo maneja la gente del gremio con sus asesores", agregó.