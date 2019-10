Colectivos vuelven a circular, pero "las perspectivas no son buenas", dice UTA

Poco antes de las 11, los colectiveros que cumplieron con la retención de servicios de tres horas partieron desde las cabeceras para retomar los recorridos habituales. El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, aseguró aque "quedaron circulando los que salieron poco antes de las 8. Hay vueltas que son largas y quedan andando hasta regresar a las cabeceras. Al perjuicio lo provoca la empresa a los trabajadores y a los usuarios por no abonar lo prometido que son 13.500 pesos no remunerativos a pagar en tres cuotas. A la primera la abonó el mes pasado y a esta debía completarla ayer".Acotó que "el gerente de la empresa no está más. Hablamos con gente de Corrientes por teléfono. Esto se torna cada vez más complicado. No tenemos respuestas hacia los trabajadores", reconoció. Hasta esa hora no tenían novedades en cuanto a lo adeudado, por lo que"A la incomodidad la tenemos todos, pero a esto lo genera la propia empresa", insistió.Consultado durante el programasobre el panorama que vislumbran hacia fin de semana cuando tengan que pagarse los sueldos del mes, admitió que "no es bueno", pero señaló que prefiere "no adelantarse y crear una especie de psicosis. Pero las perspectivas hacia adelante no son nada buenas.", completó.