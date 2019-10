Transporte urbano: Choferes realizan retención de servicios hasta las 11

UTA Entre Ríos realiza desde las 8 de este martes, una nueva medida de fuerza en el transporte urbano de pasajeros que afecta a los usuarios de la capital entrerriana. Según confirmaron aEsa suma corresponde a una suma no remunerativa de $13.500 acordada en la paritaria salarial que rige desde el 1° de junio."La medida comenzó a implementarse a partir de las 8, tal como lo anunciamos ayer, y los colectivos que se veían circulando después de las 8,, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh.Consultado porsobre si tuvieron algún contacto con la empresa, luego de haber anunciado la medida de fuerza, Groh afirmó que "no hemos tenido ningún tipo de diálogo y acá en Paraná, tampoco hay con quien hablar porque el gerente que estaba, Hugo Ruiz, no está más", indicó a, sostuvo."Esperemos que se comuniquen con nosotros durante la mañana y depositen la suma adeudada a los trabajadores,", anticipó Groh y agregó que ""Días pasados dialogamos con la empresa y acordamos que el pago, lo iban a realizar el pasado miércoles 25 de septiembre, pero por cuestiones de economía de la empresa no podían abonarlo y se comprometieron a hacerlo el día viernes. Pero llegamos al día viernes y entre idas y vueltas, depositaron solamente, $2.500, con el compromiso de completar el pago este lunes. Pero al final no fue así", dijo Groh a Elonce TV."Se está jugando con el trabajador y con su salario en estos tiempos difíciles que estamos pasando", remarcó y agregó que "nosotros también somos flexibles con la empresa porque sabemos que son tiempos difíciles, pero esto ya es un atropello y no lo vamos a permitir".