El Ventilador: Algunas opiniones sobre el autocultivo de cannabis

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Argentina cuenta con una Ley que regula la investigación de la planta de cannabis y sus derivados para uso medicinal. Pero aún con la norma, en nuestro país el cultivo de marihuana y la producción de aceite siguen siendo ilegales.-"Respecto al consumo de cannabis cuento que por temor no me enfoco en el autocultivo, pero he consumido en forma medicinal por "cefalea tensional por estrés". Comencé por depresión (mi hijo estaba en tratamiento oncológico) reemplace las benzodiacepinas por esto, si bien está visto como una "droga". ¿Qué esperamos de los médicos que tratan calificando a un individuo como psicópata? Pero la industria farmacéutica es así y da pena que no se legalice de una vez, la consumen hasta los diputados".-"A la gente que tenga cuidado: en los grupos de compra y venta de Facebook, venden aceite y cremas de cannabis a $1800 y a $500, respectivamente, y son de las que traen de Bolivia. Son de aceite de Oliva. Se aprovechan de la desesperación de las personas. Los allanamientos, siempre son por armas y/o robos, y qué casualidad que encuentran droga"."Un grande el doctor Jorge Solanas. Saludos de una paciente de él".-"¿En dónde se puede comprar aceite de cannabis? ¿Lo venden en la farmacia? ¿Sirve como analgésico?".-"Yo tengo fibromialgia, fui diagnosticada hace 3 años y probé con aceite. Fue un buen complemento para calmar mis dolores, además de las pastillas como la pregabalina y clonazepam, cuando realmente lo necesito. Ojalá lo declaren a favor de estas patologías, es muy importante".-"El cannabis debería manejarlo una institución y proveer gratuitamente a todas las personas que necesitan el aceite y justifiquen su uso. No estoy de acuerdo con el auto cultivo, se presta para cualquier cosa y se toma esta droga como algo normal, cuando debe ser una sustancia prohibida. Legalizar para mi opinión es otro fracaso social".-"¿El médico me puede decir si el aceite de cannabis calma los dolores de la fibromialgia? Eso tengo".-"¡Que más neurólogos se sumen! Sobre todo los más jóvenes. No somos narcos, que salga el autocultivo ya. ¡Tenemos derecho a la salud!".-"¿Cómo saber cuál es el aceite o la planta correcta, por ejemplo, para el dolor de espalda?".-"Quiero felicitar a la Policía de Entre Ríos por el accionar y la repuesta que dio a las distintas problemáticas a través de la Ley de Narcomenudeo. La Policía solo cumple con las Leyes vigentes. El Área de Toxicología de la Policía de Entre Ríos es reconocida a nivel Nacional por su eficiencia y profesionalidad en el trabajo que desarrollan".-"Mi hija usa el aceite de cannabis. Que sea legal, no más presos por plantar. Voy a los talleres de mamá cultiva y mi hija es paciente de Solana Silveyra".-"Si estoy de acuerdo con que sea legal para uso medicinal".-"Hace un año atrás entraron en mi casa apuntándome a la cabeza. Estando yo en silla de ruedas. Así de riesgoso es cultivar. Con el presupuesto que hay invertido en las investigaciones a autocultivadores, se podría destinar ese presupuesto a las investigaciones de cannabis medicinal y no solamente destinar mil pesos diarios que hay en el presente".-"¿Acá en Paraná hay un lugar fiable para comprar el aceite de cannabis? Mi madre sufre de artrosis".-"El cannabis es ilegal porque las multinacionales no se pueden apropiar de su comercialización. Y al igual que la ley de semillas intentan robarnos la soberanía sobre nuestra salud".-"Si no tenés nada que ocultar, dejá que te hagan el allanamiento. Si tenés permiso ¿qué drama se hacen? Mientras hagan el bien para la gente que está enferma y lo necesita, bueno. Que hagan pedir permisos y controlen. No que se venda al que no necesita. Y sino vendan en la farmacia con receta y se acabó el problema".-"Es un prejuicio sostener que se empieza con un porro y siguen con las otras. Prehistórico. Así como la asociación de marihuana con delito. Que se animen a decirlo claramente, nadie muere por cannabis. Felicito que se debatan estas cosas en este programa que siempre veo. A mi madre le redujo todos los síntomas el aceite de cannabis, cosa que no hacían los corticoides que le hacían mal".-"¿Es cierto que la efectividad del aceite de cannabis depende de la parte de la planta que se usa para producirlo?".-"El cannabis también se utiliza para problemas estomacales, haciendo una manteca. Ojalá alguien pueda hacerla, sería de gran utilidad y dejar de consumir fármacos. Para las personas que necesitamos por úlceras, colon irritable y acidez, el omeprazol es el peor veneno y te lo recetan como caramelos".-"Ahora me van a decir que ninguno de los que están ahí nunca fumaron un porro o no saben de los beneficios terapéuticos".-"A mi hijo a los 4 meses de vida le diagnosticaron glioma vía óptica bilateral (tumor en cada nervio óptico y otro ubicado en el quiasma) hoy él tiene 6 años. Me he informado mucho durante un largo periodo por el cannabis desde distintos puntos internacionales y en conclusión científicos de EEUU investigaron esta planta y el CBD junto con el THC disminuyen el mismo matando las células del tumor. A él no se lo doy por temor a no estar a su lado, por ser justamente mal vista por las leyes".-"Al doctor: ¿y el topiramato? ¿Cuáles son sus efectos a largo tiempo?".-"¿Para qué sirve el clonazepam?".-"Si lo fumo se me quitan los dolores de hueso".-"Quiero hacerle una pregunta a Carola: ¿qué fuman los hijos de ella en la escuela? ¿Cannabis?".-"No lo entiendo, hablan y ni siquiera saben cuáles son los tipos de cannabis. Hay muchas y no se estudia".-"Estoy a favor del autocultivo, estoy cansado de meterme a las villas a comprar y poner en riesgo mi vida, tengo 22 años".-"Por mí está bien que el cannabis sea para drogarse o medicinal. Eso depende de quien lo usa, no tiene que ser ilegal".-"¿Es verdad que la explotación medicinal del cannabis la tiene la firma Monsanto?".-"No hay referencias o antecedentes de los efectos del cannabis porque la gente lo ve como una imposibilidad indagar y mucho menos mostrar algo que está mal recibido de entrada".-"Gracias al aceite de cannabis nuestra vida cambio. Mi hijo es paciente oncológico y en tres meses hubo un gran cambio en los resultados y la vida cotidiana. Gracias a Mamá Cultiva por el apoyo y contención, sobre todo por la enseñanza que transmiten en cada taller".-"¿Hace cuánto tiempo se utiliza realmente? ¿Esas personas tuvieron efectos colaterales? ¿Si deja de tomarse que pasa? ¿Para esclerosis múltiple saben si sirve?".-"Me gustaría saber el número de celular de las madres del cannabis. Tengo una isquemia de un traumatismo de cráneo y tuve convulsiones de chica. Desde entonces estoy tomando medicamentos".