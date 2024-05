Murió un conductor tras estrellar su auto contra una entrada de la Casa Blanca

Un conductor murió tras estrellar su vehículo contra una puerta en el perímetro exterior de la Casa Blanca el sábado por la noche, según las autoridades, aunque la colisión letal se investigaba como choque de tráfico. El presidente, Joe Biden, pasaba el fin de semana en Delaware y el Servicio Secreto dijo que no había amenaza para la Casa Blanca.



El conductor, un hombre que no fue identificado en un primer momento, fue encontrado muerto en el vehículo tras el siniestro poco antes de las 10:30 de la noche, según indicó en un comunicado el Servicio Secreto de Estados Unidos.



El auto chocó contra una barrera de seguridad en el cruce de la calle 15 y la avenida Pensilvania Noroeste, según la policía metropolitana de Washington. La policía acudió al lugar a las 10:46 de la noche y se certificó la muerte de un varón adulto por el choque contra una barrera de seguridad en torno al recinto.



Se aplicaron protocolos de seguridad, pero no había amenaza para la Casa Blanca, indicó el Servicio Secreto. La agencia y la policía seguirían investigando el asunto.