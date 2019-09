El Ventilador: autocultivo, entre lo permitido y la ilegalidad

Muchos son los casos de allanamientos, procesamientos y detenciones a lo largo del territorio nacional, y la ciudad de Paraná no es la excepción.



Pero uno de los casos más resonantes tuvo hace unos días un desenlace que, para muchos, marca un antes y un después para esta actividad y su legislación.



Sabina Galfano se encontraba procesada desde hace dos años y medio por cultivar plantas de marihuana en su casa.



Pero el pasado 16 de septiembre el Juez Federal Daniel Alonso dictó una sentencia que absuelve a Galfano del procesamiento. ¿Los argumentos? El magistrado entendió que la conducta de la mujer, de cultivar plantas de cannabis para consumo personal, "resulta atípica por no afectar la salud pública ni a terceras personas".



Entonces... ¿estamos ante un fallo que sienta jurisprudencia para futuros allanamientos a cultivadores?



Si la Ley actual establece que el auto cultivo es ilegal, pero la jurisprudencia reciente señala lo contrario... ¿podría esto modificar la legislación?

Por otra parte, las diferencias entre "autocultivo" y "tenencia" parecen ser todavía un punto de inflexión para los dictámenes de Justicia Federal.

Pero... ¿cuáles son hoy esas diferencias y qué piden los activistas? ¿Favorecería al narcotráfico la despenalización o es su criminalidad lo que lo impulsa? La marihuana es sin dudas una planta polémica.



Se encuentra dentro de la lista de estupefacientes que la Ley criminaliza pero, aún así, es usada por millones de personas.



Su aceite, el cannabis, resulta de efectivo uso medicinal para dolencias severas y hasta para reducir convulsiones varias.



Pero al mismo tiempo, según afirman los especialistas, su mal uso también pude provocar daños, por ejemplo, neuronales.



De ahí la controversia... ¿despenalizar, criminalizar o regular su uso y consumo?



Sus beneficios medicinales son el argumento de muchos que piden la despenalización.



También están aquellos que argumentan que la Ley va en contra del artículo 19 de la Constitución Nacional donde se indica que "Las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, deben estar exentas de la autoridad de los magistrados".



Pero, entre quienes se oponen, el Narcotráfico y sus delitos relacionados son los principales y fuertes argumentos.



De hecho, como parte del programa "Argentina sin Narcotráfico" impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina viene realizando operativos para desmantelar grandes viveros de marihuana e incluso plantaciones en casas particulares.



Ahora bien... ¿qué relación real existe entre las plantaciones de autocultivo y la venta organizada como estupefacientes?



¿Cómo es la experiencia en otros países que dieron este paso?