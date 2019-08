Mujer e hijas golpeadas: "Son enfrentamientos entre familias", sostuvo comisario

Luciana Villalba relató ael calvario que vive desde hace cuatro años, por los violentos episodios como consecuencia de "la familia Godoy", sus suegros y cuñados. "Ya no sabemos qué hacer porque radicamos las denuncias, hicimos todo lo que nos pidieron, y no tenemos respuestas ni de jueces ni fiscales", contó este jueves a nuestro medio.La mujer, madre de cuatro hijas, entre ellas una beba de siete meses, se aloja en una vivienda ubicada en el Barrio Cáritas de Paraná.que "la actuación policial fue realizada tanto en el lugar como cuando la mujer vino a la comisaría"."El procedimiento legal se está haciendo y no se obvió ningún paso", remarcó."El sábado se inició una discusión entre las familias, en las que hubo agresiones mutuas y denuncias recíprocas", indicó, al tiempo que aclaró que se trató de "disparos por problemas familiares".El comisario centró la situación a un "enfrentamientos entre familias". Pero vale aclarar que tal situación no minimiza la situación de riesgo que rodea, sobre todo, a las pequeñas niñas.De acuerdo a lo que explicó el comisario, tras la balacera del fin de semana, "intervino la fiscal de Litigación porque hubo detonaciones de arma de fuego, y el domingo se realizaron siete allanamientos en el barrio, se incrementó la seguridad con seguridad y puntos de parada en la zona".El funcionario policial dio cuenta de las actuaciones de Criminalística en el lugar. "Se levantaron los casquillos. Intervino Balística y se sacaron fotografías pero el arma no fue localizada", comentó, al tiempo que insistió: "Siempre se recurrió al lugar cuando se pidió la intervención policial, y se solicitaron allanamientos"."Las personas del lugar fueron reticentes a brindar información, se trabajó con las denuncias tanto de una parte como de la otra, porque ambas partes fueron damnificadas por disparos de arma de fuego", relató.Ante la insistencia respecto a los constantes episodios de violencia que rodean a Luciana, la que según dio cuenta a, esta madrugada sufrió nuevas agresiones y el patrullero no estaba presente, el comisario remarcó: "Todo el día, un patrullero frente a la casa, difícilmente, porque se descuidan otras ciudad de la jurisdicción"."El móvil hace punto de parada ahí, durante media hora, y después recorre la zona", explicó.El conflicto lleva más de cuatro años, cuando Luciana logró que su marido se alejara de las actividades ilícitas que llevaba a cabo su familia. La mujer había asegurado aque "(los Godoy) siempre vendieron drogas, roban y prenden fuego las casas"."En el transcurso de tres años a la fecha se han realizado denuncias y se derivan a la fiscalía actuante", mencionó el comisario.Lo cierto es que en tantos años de conflicto, no ha habido ni detenciones ni ninguna medida judicial que garantice el resguardo de Luciana y sus hijas.