La desesperante súplica de la hija de Luciana: "No dejen que la maten a mi mamá"

Niñas golpeadas

Sin respuestas

Constante riesgo

Perder un bebé

Cadena de inacción

En la justicia

Video: Perdió un bebé por una golpiza: "Cuando me mate, qué van a decirle a mis hijas"

Tras dialogar con Elonce, Luciana Villalba, llegó ayer por la tarde a los Tribunales de Paraná con la urgencia de una respuesta ante la desesperante situación. También llevó su carpeta que contiene más de diez denuncias yEl conflicto lleva más de cuatro años, cuando Luciana logró que su marido se alejara de las actividades ilícitas que llevaba a cabo su familia.El desesperante contexto afecta también a los hijos de Luciana que están en una situación extrema. Incluso, la escuela donde concurren,Sus suegros y cuñados, viven a media cuadra de su domicilio. "Mis hijas no pueden ir ni al quiosco porque ellos les pegan", lamentó Luciana. Incluso,La mujer, madre de cuatro hijas, entre ellas una beba de siete meses, se aloja en una vivienda ubicada en el Barrio Cáritas de Paraná.La joven madre relató el calvario que vive desde hace cuatro años, por los violentos episodios como consecuencia de "la familia Godoy", sus suegros y cuñados. "", contó este jueves a Elonce.Además, las niñas expresaban la negativa de volver a su casa por las amenazas hacia sus padres y hacia ellas mismas. Esta semana, llegaron rasguños en la cara producto de los ataques a la vivienda de barrio Cáritas, ya que las habían alcanzado la explosión de las ventanas por piedrazos.. Sin embargo, no hubo del Copnaf, ya que según explicaron "se evaluó que no había riesgo en el seno familiar" .En su charla con Elonce y rodeada por paredes que tienen las marcas de impacto de bala, Luciana rememoró que hace dos años atrás, un 7 de abril, su suegro la sometió a una tremenda golpiza tras la cual perdió un bebé."Cuando me mate, qué van a decirle a mis hijas", dijo Luciana al contar ayer por la mañana, su historia a Elonce y desde la publicación del desesperante caso,Una serie de explicaciones desde diferentes organismos y que suenan a excusas,El pedido desesperado de Luciana fue remitido este jueves al mediodía a responsables Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias. Esta entidad tiene, por ley, el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, familiar y en el ámbito escolar, y de brindar un abordaje integral de estas problemáticas, según su propia definición.Sin embargo,Por otra parte, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf),El Fiscal Leandro Dato accedió a la información el caso por la denuncia que Luciana realizó ante Elonce.Pasaron 24 horas de la exposición del caso y la joven mujer no había tenido contacto con ningún representante de la Justicia.Aseguran que, como las reiteradas denuncias fueron radicadas en la comisaría, en Tribunales no se habían enterado. Por protocolo, en casos de violencia se establece que las propias comisarias deben remitir las denuncias a Fiscalía,