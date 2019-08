Perdió un bebé por una golpiza

"Hasta acá llegué, acá me mataron"

"Nos van a llorar a nosotros"

Video: Perdió un bebé por una golpiza: "Cuando me mate, qué van a decirle a mis hijas"

"Vivimos una situación imposible desde hace cuatro años y ya no sabemos qué hacer porque radicamos las denuncias, hicimos todo lo que nos pidieron, y no tenemos respuestas ni de jueces ni fiscales", aseguróLa mujer, madre de cuatro hijas, entre éstas una beba de siete meses, vive en una vivienda ubicada sobre cortada 1094 Antonio Berni del, suplicó.La joven madre relató aDe acuerdo a lo que rememoró, su marido "salía a defenderlos, a tirar por ellos" pero ante el inusitado contexto de violencia familiar, decidió separarse. Tiempo después, con la promesa de su esposo, de cambiar y revertir esas actitudes, regresó junto a su marido. Fue allí cuando comenzó su calvario.(Sus suegros) "vinieron a pedirle al hijo si podía ir a hacerle problemas a la gente con la que ellos tenían problemas. Él les dijo que no y a partir de ahí se enojaron", rememoró Luciana."Camino a casa de una amiga,, a gritarme miles de cosas, `puta´, y con una cuchilla a querer pegarme y a decirme que yo les saqué el hijo", recordó la joven en relación a uno de los tantos episodios de violencia."Busco lo mejor para mi familia, porque él logró cambiar y salió", destacó la mujer, al tiempo que apuntó:Según detalló, sus suegros y cuñados, viven a media cuadra de su domicilio. "Mis hijas no pueden ir ni al quiosco porque ellos les pegan", lamentó."Es imposible que las nenas duerman y estén bien porque, subrayó.De acuerdo a lo que Luciana contó a nuestro medio, "los Godoy" desarmaron una camioneta a los tiros. Las antenas de DirecTV de la cuadra están todas agujeradas, al igual que los techos de chapa."Tirotearon un auto cuando la mujer bajaba y las balas pegaron en los cabezales, porque si no hubiese habido una muerte", alertó.La última balacera se registró este fin de semana, y tras la última,Luciana rememoró aque hace dos años atrás, un 7 de abril, su suegro la sometió a una tremenda golpiza tras la cual perdió un bebé. "Me pegó una patada en el abdomen, en la espalda, me sentó de cola en el piso, y yo estaba embarazada de nueve semanas", recordó.y al bebé me lo retuvieron porque empecé con dolores. Cada vez que el bebé crecía, la placenta se iba rajando más pero me ponían inyectables para retenerlo", explicó."El 11 de mayo fue a un control al Domagk y ahí me dijeron que, pero pensaron que podía ser por otra cosa. Yo estaba de 16 semanas", fueron sus palabras.La mujer aseguró que fue hasta el hospital San Roque, donde tras una ecografía, un médico le dijo que el corazón del bebé se había detenido. La querían dejar internada pero ella no reaccionaba., aseguró."A las 4 de la madrugaday a las dos horas largué la placenta. Estuve mal durante varios meses, tenía crisis y me daban ganas de salir corriendo porque pensaba que estaba internado en Neo porque nació prematuro, y, recordó., y más con esto que pasando", mencionó en relación a las continuas balaceras registradas en barrio Cáritas.Más adelante, Luciana dio cuenta de otra paliza a la que fue sometida por su suegro. Según su dramático relato, el hombre la sometió a patadas y puntazos pero logró evadirse, al pensar en la seguridad de sus hijas."Tuve a mi hija el 28 de diciembre y el 30, desgraciadamente, sufrí un paro del que pude salir gracias a Dios. Al mes, el 8 de febrero, en el quiosco, me encontré con una de mis cuñadas y ella me empujó. Yo estaba débil, anémica, fajada por la cesárea, y mal por el paro", relató Luciana al recordar otro de los episodios de violencia."Cuando caí, vino", rememoró.", recalcó Luciana. De acuerdo a su relato, su suegra "Estela Albar también vino con una cuchilla"."Me corrieron hasta mi casa, mientras me arrojaban piedras. Una me golpeó en la cola, donde tengo el hematoma", indicó."Cuando me pegó en el quiosco, me llevó hasta la calle de los pelos y justo salía su hijo, Leandro Godoy, y le pedía", agregó."No sé de dónde saque fuerzas, pero cuando vi que él me apuntaba porque me quería cortar el cuello, tiré un manotazo y la cuchilla cayó.. ahí alcance a correr", sumó en su relato."Ese día mientras estaba en el piso, y él me pateaba tanto, no tenía fuerzas, se me daba vuelta todo y, remarcó la mujer.En la oportunidad, mencionó que "(los Godoy) siempre vendieron drogas, roban y prenden fuego las casas"; agregó que "el marido de Natalia Godoy" fue el responsable del robo a una garrafería.La mujer de barrio Cáritas comentó que desde el domingo cuentan con custodia policial, pero en la oportunidad, advirtió que ayer fueron amenazados con tirotear y quemar la casa en la que viven. "Los vecinos los señalaron por sus nombres, ante la policía, porque los vieron tirar", remarcó., advirtió Luciana."Le pregunto a la jueza y la fiscal, a todo el Tribunal, ellos le van a dar una respuesta a mis hijas, ellos les van a responder", se preguntó. "Cuando haya otro femicidio, qué les van a responder a mis hijas porque mis padres van a ir a reclamar", interregó."Están esperando otra muerte, otro femicidio.., apuntó."Qué respuestas les van a dar mis hijas y a mis padres cuando salga en los medios que mataron a una personita, a una criatura en barrio Cáritas.. la Justicia qué hizo cuando nos cansamos de reclamar.", sentenció.