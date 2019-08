Pago a colectiveros: "Nos sentimos atropellados", dijo Dittler

Luego de que uno de los referentes de Buses Paraná confirmara aque depositaron dinero adeudado a los choferes pero que no efectivizaron la devolución de los descontado por los días de paro, los diversos sectores involucrados en el conflicto concurrieron a una reunión en la Secretaría de Trabajo."Se vieron algunos depósitos. No sabemos bien qué es. Escuchamos lo que dijo Lischet, pero no lo sabemos fehacientemente", señaló auno de los delegados, Javier Burgos."Los montos coinciden, pero los días descontados era una de los puntos que exigíamos", acotó. Y manifestó: "Estamos con expectativas para terminar con la incertidumbre"."ERSA tiene depositado. Faltaba Mariano Moreno porque trabaja con otro banco. Se hicieron hasta cuatro depósitos distintos y no hay un detalle", refirieron.Nos obstante,