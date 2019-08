Depositaron dinero a los colectiveros: No devolvieron lo descontado por paro

Desde Buses Paraná confirmaron que abonaron "la totalidad de lo adeudado a los choferes". Ya impactó en las cuentas de los trabajadores", dijo el titular de la empresa Mariano Moreno a Elonce TV."Ya cobraron los ajustes del mes de junio, de julio, del aguinaldo y una aporte no remunerativo que para el interior del país no está firme, pero lo hemos transferido. Los sueldos del personas están tal cual lo solicitaba, con el aumento del 20 por ciento y el restroactivo".No obstante, admitió que la determinación de levantar o no el paro es del gremio. "Hemos pagado con la escala nueva. A partir de acá deberán salir a trabajar", advirtió.Ante estas novedades, los dirigentes de UTA mantenían reuniones y analizaban los pasos a seguir. Asimismo, esperaban una reunión para este mediodía en la Secretaría de Trabajo.