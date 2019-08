Productos sin IVA: Inician en Paraná los controles en comercios y supermercados

Economía Las cadenas de supermercados ya comenzaron a vender alimentos sin IVA

El gobierno nacional estableció por decreto la aplicación de una alícuota del cero por ciento en el Impuesto al Valor Agregado para la venta de productos de la canasta alimentaria hasta el 31 de diciembre próximo.Las principales cadenas de supermercados y mayoristas empezaron este fin de semana a aplicar la quita del IVA sobre las 14 categorías de la canasta básica fijadas por el Gobierno, pero hay dudas sobre la capacidad del Estado para controlar el cumplimiento de esta medida.que inician este lunes en Paraná los controles del cumplimiento al decreto nacional, a través de las inspecciones a sucursales de cadenas de supermercados y entidades más pequeñas, además de los supermercados de origen asiático."Vamos a revisar que se cumpla la alícuota 0 en los 13 productos anunciados por el gobierno nacional y la visita a los establecimientos será para controlar la exhibición de precios en góndolas y el efectivo descuento en la línea de caja", explicó aFernán Poidomani del área de Lealtad Comercial de Defensa al Consumidor de la provincia."Requeriremos los balances e informes técnicos de contaduría de cada uno de los establecimientos si encontramos que hay alguna cuestión que no esté bien", anunció el funcionario provincial. Y en ese sentido, adelantó: "Frente al incumplimiento se iniciará un sumario para evaluar la razón del incumplimiento y si amerita o no, una sanción que puede ser un apercibimiento, la multa, la clausura y hasta el retiro como proveedores del Estado".Instó además al consumidor a "reclamar el producto y dejar su queja asentada en el libro de quejas". También se puede iniciar un reclamo ante la repartición provincial, a través del 0-800-444-8256, vía web o personalmente en la sede de calle San Martín 746 P.A.En la oportunidad, Poidomani advirtió que "no hay precisiones sobre cómo debe ser la aplicación del programa, porque solo se estableció el decreto y el anexo donde se establecen los productos, pero no de qué manera se llevará adelante".De acuerdo a lo que comentó, "en el ticket de la cenefa de góndola se establece y marca que es un producto con alícuota 0".Apuntó también a la "discusión sobre los productos que no coinciden con Precios Esenciales y que tienen la posibilidad de seguir subiendo"."Son 13 productos, pero no se fijó un precio máximo y uno mínimo porque, si bien, la alícuota será 0, la cadena de comercialización no implica que no sigan aumentando", advirtió Poidomani, al tiempo que recalcó: "No sabemos cómo se sostendrá este beneficio".Al dar cuenta que la medida es "una pérdida de un ingreso fiscal importante para Nación y las provincias porque es un impuesto coparticipable", subrayó que "no está garantizado el beneficio a los consumidores, porque el precio, al ser variable, lo que se puede ahorrar, se puede perder con la próxima remarcación".Al descartar desabastecimientos, Poidomani aclaró que "no hay precios relativos, porque muchos rubros cortaron la venta hasta tanto se estabilice el tipo de cambio, porque tienen una relación directa con el mismo"."Nadie sabe cuánto valen las cosas ante la escalada inflacionaria", cerró.