Las cadenas de supermercados ya comenzaron a vender alimentos sin IVA

Política Oficializaron descuento del IVA a los alimentos y congelamiento de las naftas

, en sintonía con la medida de "alivio" anunciada por el presidente Mauricio Macri.Los supermercados, entre otros, arrancaron con los descuentos y las rebajas en las góndolas por la eliminación temporaria del impuesto al valor agregado, que se extenderá hasta fin de año."Quienes visiten los supermercados tendrán acceso a esta propuesta, en las categorías de aceite, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz y de trigo, huevos, leche, pan, pan rallado y/o rebozador, pastas secas, yerba, mate cocido, té y yogur entero y/o descremado", completó el escrito de la multinacional francesa.De manera similar,difundieron que la reducción impositiva alcanzará a "más de 1500 productos" en sus distintas sucursales. Y aclararon: "Los clientes podrán encontrar los productos en las 92 tiendas Walmart y Changomas del país, además de su plataforma online: www.walmart.com.ar La vigencia de la quita del impuesto arrancó antes de que se publique una norma complementaria de la AFIP.El presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez apuntó que la rebaja del IVA "pueda ser usada como colchón ante las listas de precios que se reciban a partir del lunes".El empresario precisó que el promedio de aumentos de precios en los productos básicos es del 20%, pero la compensación no alcanzará a productos "como el aceite, que subió 25% o un poco más".Sin embargo, el representante que nuclea los supermercados advirtió que. "Con números en rojo hace más de un año no hay lugar para ningún tipo de especulación en ese sentido", afirmó."En Libertad ya tenemos los productos de la canasta básica sin IVA. ¡Vení a buscarlos!", anunciaba una de las tantas promociones y afiches de las cadenas, que se pueden observar desde este fin de semana. Los alimentos están señalizados específicamente, con la leyenda "Producto sin IVA".En todos los casos, se aclara que los descuentos se aplican al "consumidor final".Si bien algunas cadenas de supermercados ya arrancaron este sábado,Comerciantes, economistas y especialistas en consumo minorista advirtieron que es probable que los consumidores no noten la reducción impositiva, ya que los productos aumentaron entre un 15 y un 20% por el impacto de la devaluación de este lunes, publicó