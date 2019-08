Las hermanas chamameceras necesitan ayuda para ir al Festival de Corrientes

Video: El chamamé de dos hermanas para homenajear a los Combatientes de Malvinas

Las hermanas paranaenses Agustina y Gabriela Vargas, tienen 16 y 17 años de edad. Comparten la pasión por la música litoraleña y en el comienzo de su carrera, se hicieron conocidas el chamamé que compusieron para homenajear a los Héroes de Malvinas.Gabriela y Agustina, hace casi 10 que están en el mundo de la música. Son "Las hermanas Vargas" y en el inicio de su carrera, se inclinaron hacia el folclore y la música del litoral porque, según dijeron, las "identifica y está relacionada con sus raíces".El chamamé que compusieron como homenaje a los veteranos de Malvinas, fue titulado "Gracias combatientes". "Surgió como iniciativa para participar de un concurso y salí tercera", contó Gabriela con simpatía y agregó a Elonce que "es un honor para mí, poder cantar una canción para los héroes de Malvinas. Ellos siguen vigentes y por eso, los homenajeamos", resaltó.Las hermanas paranaenses tienen un sueño y necesitan la ayuda de todos para cumplir con el anhelo. "Las Hermanas Vargas" buscan representar a Entre Ríos en el Festival Nacional del Chamamé de Corrientes. Para ello, piden ayuda en una votación que se realiza a través de las redes sociales, supo Elonce."Necesitamos tu ayuda para ganar más votos, más ME GUSTA y así, poder ir al FESTIVAL DEL CHAMAME", señalaron a Elonce al referirse al concurso 2.0, en el que buscan quedar pre seleccionadas entre los primeros 20 grupos.El plazo de votación cierra el 15 de septiembre."Las hermanas Vargas" participan en el lugar Nº76 del concurso "Chamamé 2.0" y en el mismo, interpretan "Merceditas", de don Ramón Sixto Ríos

A los seis años, Agustina quería tocar el violín pero terminó con la guitarra porque le "encantó", según dijo a Elonce. Mientras que a la misma edad, Gabriela quería empezar con el piano, pero comenzó con las clases de acordeón a piano porque se padre se lo propuso.