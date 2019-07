Preparan la "emergencia" en el transporte urbano y se reúnen intendentes

Mientras el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Paraná prepara declarar el estado de emergencia del transporte público en la ciudad, lo que, realizó una convocatoria para hoy, a las 9, a una reunión con los intendentes de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda para analizar la crisis del sector.La UTE concesionaria reclama a la Municipalidad una deuda que ronda los 100 millones de pesos y la Comuna la desconoce en gran parte. Por otra parte,por lo que podría derivarse el conflicto en un nuevo paro de colectivos.Por otra parte, en declaraciones a la radio Costa Paraná, el secretario Legal y Técnico del Municipio, Walter Rolandelli, manifestó que la Municipalidad de Paraná tiene listo el decreto, con la firma del intendente Sergio Varisco, que declara el, ad referendum del Concejo Deliberante.Rolandelli dijo que de ese modo el gobierno municipal buscará hacer frente al serio descalabro en la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad, pero reclamó la intervención también de la Provincia y del gobierno del presidente Mauricio Macri de modo de restituir las líneas de subsidios que se quitaron."El viernes cerca del mediodía, el intendente Sergio Varisco nos envió una nota de invitación a una reunión en la Casa de la Costa. En la misma nota están incluidos la Dirección de Transporte y los intendentes de San Benito y Colonia Avellaneda", informó José Luis Dumé, intendente de Oro VerdeSeñaló al respecto que "esta crisis no nació hoy sino que viene desde hace un tiempo. Pero no llegamos a nada ni a ninguna propuesta, ni con una idea concreta que pueda solucionar esto. El problema es económico: o se aumenta el boleto o se consiguen más subsidios. La empresa aduce que la recaudación no le cubre los costos. La última reunión que tuvimos fue en la Secretaría de Trabajo antes de las elecciones y el planteo era el mismo. La empresa aduce que tiene un déficit mensual importante que no se cubre con los subsidios que la Provincia le envía. Habíamos planteado juntarnos con la Dirección de Transporte de la Provincia para ver cuál era su postura pero no tuvimos tiempo porque la reunión es el lunes".Interrogado sobre la posibilidad de que puedan aportar una parte del subsidio, fue tajante: "No. Surgió el pedido de un concejal de Paraná que dice que nosotros tenemos que hacernos cargo. A eso lo hemos hablado en reuniones anteriores. Los números que se manejaban en ese momento hacían imposible eso. Casi teníamos que destinar el 100% de nuestro presupuesto a financiar el transporte. Era inviable y lo manifestamos. Cubrir el déficit que manifiesta la empresa con nuestro aporte es imposible. Hasta la Municipalidad de Paraná tiene problemas para afrontar ese aporte al que se había comprometido", señaló a