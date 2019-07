Quinto día de paro: Horas claves para que los colectivos vuelvan a la calle

Procedimiento preventivo

La semana arrancó sin servicio de colectivos urbanos en la capital entrerriana, luego que el paro se iniciara el pasado jueves por la tarde, como una medida de fuerza en diferentes provincias por la falta del pago a los choferes.Juan Carlos Dittler, secretario general de UTA Entre Ríos explicó a Elonce TV que "algo de dinero le depositaron a los trabajadores. Aparentemente el municipio liberó este lunes alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos, pero esto no satisface a los trabajadores. Nos reunimos en asamblea".En ese sentido, indicó que "tuvimos la triste noticia, extraoficialmente, de que las empresas han presentado procedimiento preventivo de crisis, que seguramente antes de ser notificados, va a ser rechazado por nuestra institución. Nosotros no podemos aceptar eso, naturalmente vamos a rechazar por la gravedad que esto significa"."Aún no hemos sido notificados de la situación, pero cuando eso ocurra tenemos el deber de levantar la medida de acción sindical que estamos llevando adelante. La empresa también tiene que pagar todos los jornales caídos, no puede suspender a nadie durante el transcurso de esto y nosotros no podemos realizar ningún tipo de acción sindical por el lapso de 10 días hábiles, porque así lo establece la ley", remarcó."Si nos notifican debemos levantar las medidas de fuerza, organizarnos para salir a trabajar. Luego pasando 10 días hábiles quedamos en libertad de acción nuevamente si las empresas no cumplen con el reclamo que estamos solicitando. Seguramente nosotros vamos a ser citados a una audiencia en Trabajo pero claramente UTA va a rechazar el concurso preventivo. Ya lo hemos tenido, creo que en 2001, cuando Mariano Moreno y La Victoria habían presentado un procedimiento y lo rechazamos. Tiene que haber un acuerdo de partes. No obstante cuando nos notifiquen se deberá volver a trabajar y en ese lapso de 10 días hábiles las empresas no pueden suspender, despedir y deben pagarnos los jornales caídos por el tiempo que tuvimos llevando la medida adelante", señaló.Consideró que "en el procedimiento preventivo de crisis las empresas pueden pagar hasta el 70% del sueldo y no remunerativo, excepto a los trabajadores que les falten 10 años para jubilarse. Es todo contraproducente para los trabajadores. Es una situación grave. Lamentablemente no podemos desoír a la justicia, estos son temas legales y tenemos que acatar la notificación de la Secretaría de Trabajo y levantar las medidas".Además, comentó que "por lo que tenemos entendido es oficial lo que han presentado las empresas respecto al procedimiento preventivo de crisis. Al notificarnos debemos comenzar a prestar el servicio nuevamente. Esto podría llevar un par de horas hasta que nos organicemos con las unidades para salir. Pensamos que nos notificarán este martes".El viernes pasado, 12 de julio, se llevó a cabo en todo el país, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, un paro por 24 horas de transporte urbano de pasajeros. Este jueves y viernes podría repetirse la escena si no hay acuerdo entre las partes en la audiencia que se realizará a mediados de esta semana."Ratificamos el plan de lucha, declarando realizar asambleas al solo efecto informativo a partir del martes 16 de julio. De no hallar favorable acogida a nuestro reclamo en la audiencia prevista para el día miércoles, decretamos un paro total de actividades por 48 horas para los días jueves 18 y viernes 19 del corriente mes, medidas que se irán incrementando progresivamente de no acordarse la pauta salarial", afirmó el secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener.