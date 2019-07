Continúa el paro de colectivos: este sábado no habrá servicio

La Secretaría de Trabajo citaría a las partes

El reclamo nacional

El secretario general de UTA, Juan Carlos Dittler, dijo a: "".Enseguida hizo hincapié en que "nos preocupa la pasividad de las autoridades, porque no ha venido ninguna autoridad provincial y sobre todo municipal para ver qué está pasando".El secretario de Trabajo dijo que tomó contacto con los empresarios del transporte y que éstos le indicaron que no habían pagado el aguinaldo debido a que la Municipalidad de Paraná "no les había hecho la transferencia del subsidio".El secretario de Trabajo de la Provincia, Fernando Quinodoz indicó a APF que "por lo pronto no habrá intervención" del organismo, aunque adelantó que "citaremos a las partes".La medida de fuerza que se llevó adelante este viernes culmina a la medianoche. Sobre el reclamo nacional, Dittler manifestó: "Se realiza porque no se puede cerrar la paritaria. En el interior del país los subsidios son muy dispares y hay necesidades" de parte de los empleados.Cuestionó que el gobierno nacional haya "trasladado esto a las provincias. Los funcionarios de éstas también deberán tomar intervención para llegar a la Nación"."La paritaria se inició pidiendo un 20 por ciento de incremento sobre el salario para rediscutirlo en septiembre, más 16.000 pesos no remunerativos para compensar el desfasaje desde principio de año, de lo cual se nos dieron dos cuotas de 2.500 pesos. Estamos a mediados de julio y no ha resuelto lo que venimos pidiendo desde marzo".