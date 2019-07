Los colectiveros "no saldrán a prestar servicios hasta que no esté el dinero"

Los colectiveros confirmaron este viernes que mantienen el paro en la capital entrerriana por tiempo indeterminado, ya que todavía no se les abonó el aguinaldo, por lo que, más allá de la medida de fuerza nacional que culmina a medianoche, todavía no está confirmado que mañana se retomen los recorridos.El secretario general de UTA, Juan Carlos Dittler, dijo aque "seguimos con la medida de fuerza iniciada el jueves a las 18 y no podemos decir hasta cuándo la mantendremos. Los decidirá nuevamente la asamblea durante la tarde".Enseguida hizo hincapié en que "nos preocupa la pasividad de las autoridades, porque no ha venido ninguna autoridad provincial y sobre todo municipal para ver qué está pasando. No sabemos si han intimado a las empresas que deben prestar este servicio público importantísimo. Acá alguien responsable debería estar junto a nosotros"."Los subsidios que reciben las empresas son insuficientes en todo el interior del país. No estoy defendiendo a los empresarios, sino que es nuestra fuente de trabajo y nos preocupa. La gente hoy debería pagar entre 65 y 70 pesos. Capital Federal y el Gran Buenos Aires reciben muchísimos más subsidios que el interior del país", manifestó Dittler.Sobre el reclamo nacional, reiteró que "se realiza porque no se puede cerrar la paritaria. En el interior del país los subsidios son muy dispares y hay necesidades" de parte de los empleados.Cuestionó que el gobierno nacional haya "trasladado esto a las provincias. Los funcionarios de éstas también deberán tomar intervención para llegar a la Nación"."La paritaria se inició pidiendo un 20 por ciento de incremento sobre el salario para rediscutirlo en septiembre, más 16.000 pesos no remunerativos para compensar el desfasaje desde principio de año, de lo cual se nos dieron dos cuotas de 2.500 pesos. Estamos a mediados de julio y no ha resuelto lo que venimos pidiendo desde marzo".Pidió a los usuarios que comprendan la situación, porque "los trabajadores tenemos el derecho de vivir dignamente".