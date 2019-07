Desesperado pedido por Mili, la niña que fue sometida a 42 cirugías

Milagros, la nena de 11 años que vive en General Racedo y nació con atresia de esófago, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo, debe utilizar de manera permanente su mochila de oxígeno para poder respirar y una sonda gástrica por la que está obligada a alimentarse con una leche especial.Su mamá, Soledad Verdún, realizó en las últimas horas un pedido desesperado a la espera de "ser escuchada". En diálogo con, ratificó que hasta este miércoles a mediodía no había obtenido respuestas, pese a que ha hecho todo lo que le indicaron.Según relató, llevó el martes pasado de urgencia a su hija al pediatra "con mucho vómito. La derivaron al Hospital San Roque y vieron que la sonda se le había salido de los intestinos y estaba en el estómago. Trataron de recolocarla pero fue imposible al estar tan deteriorada"."El asunto es que nosotros ya teníamos el subsidio y pedido de la sonda nueva desde el 26 de abril", es decir "dos meses atrás", explicó la madre. Y continuó: "Con la urgencia que requiere el cambio llamamos a compras y nos dicen cuentos de presupuestos y otras cosas; por eso no estaba la nueva sonda. Que llame al día siguiente a Quirófano, a Dirección, a Tesorería. Llamé todos los días en todo momento y nada".Mientras tanto, "Mili sigue con muchísimo reflujo. No duerme prácticamente nada, ayer la llevé a la doctora del centro de salud de Racedo y bajó dos kilos en una semana. Se broncoaspira, se la pasa tosiendo toda la noche. No tengo forma de alimentarla bien. Mili tiene fibrosis pulmonar, no puede seguir así"."Los que la ven día a día ven sus ojeras, su deterioro", lamentó Soledad, quien imploró que su pedido "llegue donde tiene que llegar" y "así conseguir la sonda".