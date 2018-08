La pequeña gran guerrera que ya tuvo 42 operaciones pudo cumplir su sueño

Milagros Martínez cumplió 11 años el 1 de agosto y además de festejar un nuevo aniversario de su natalicio, a diario celebra la vida. Acompañada de su seres queridos,con el grupo de danzas folclóricas Presagios de mi Tierra, en el que participaba hasta que los médicos sugirieron que no exigiera tanto su cuerpo, ya que necesita subir de peso para que le puedan hacer una nueva intervención quirúrgica para mejorar su calidad de vida.La nena, que vive en General Racedo, nació con atresia de esófago, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo. Ya la operaron 42 veces -la primera fue a los tres meses de edad- y su, ya que también padece una fibrosis pulmonar como consecuencia de su misma dolencia.Dispuesta a cumplir sus sueños, Milagros no permite que estos artefactos con los que debe convivir limiten sus actividades, y gracias a su voluntad, sus ganas y su empeño,. Participó con el grupo en el que bailan sus hermanos mayores, Ayrton, de 17 años, y Tiziana de 12.", contó a diario