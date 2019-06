Convocan a un lugar "estratégico" para ver el eclipse solar del martes en Paraná

Consejos para disfrutar del eclipse sin riesgos

El 2 de julio, Argentina y Chile serán lugares privilegiados en el mundo para observar un eclipse total de sol. Hay una franja de Argentina, que pasará muy cerca de Entre Ríos, donde oscurecerá durante la tarde. En Paraná, estará eclipsado en un 96 por ciento.Ante ellos, la Asociación Entrerriana de Astronomía convocó a los paranaenses a presenciar el eclipse en un lugar que por su ubicación podría considerarse "estratégico".Desde la organización invitaron para "el próximo martes a las 17, en Bajada Grande" y dieron cuenta que desde el muelle se podrá "presenciar este fenómeno único que no se repetirá en muchos años".Incluso, a través de una fotografía de Federico Bonnet, adelantaron que "así se verá el Sol desde el muelle de Bajada Grande, Paraná, al momento de ser eclipsado el próximo martes 2 de julio. En el lugar instalarán telescopios.Aunque las dimensiones de la Luna y el Sol son muy diferentes, la gran distancia que nos separa del Sol respecto de la cercanía entre la Luna y la Tierra hacen que la Luna proyecte sobre la superficie de la Tierra una sombra de unos 200 kilómetros llamada "umbra". El fenómeno arrancará a las 16.25 del 2 de julio, aunque la totalidad del eclipse ocurrirá al atardecer, entre las 17.39 y 17.42 horas. Será visible sobre el Océano Pacífico, en especial Argentina y Chile.Fuera de esta franja de totalidad, el eclipse podrá observarse como parcial, en buena parte del territorio argentino, si es que no hay nubes que impiden su visibilidad.En San Juan crearon la aplicación para celulares Eclipse 02/07 San Juan, que detalla toda la franja de Argentina donde se verá el fenómeno. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia cuyana, junto a alumnos de la carrera Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, desarrollaron esta aplicación para dispositivos móviles que puede ser descargada gratuita de la plataforma de Google Play Store. Permite conocer con exactitud los lugares desde dónde se podrá visualizar el eclipse solar.El astrónomo Eric González, investigador del observatorio Félix Aguilar de la Universidad Nacional de San Juan, es uno de los principales divulgadores del eclipse solar que se verá en Argentina. Detalló cómo será el efecto que conseguirá millones de seguidores en el mundo: "Durante dos minutos el cielo se volverá oscuro, de un azul oscuro, que permite observar a simple vista las estrellas más brillantes. A la izquierda del Sol, hacia el sur, aparecerán las Tres Marías, y hacia, el norte, se verán las estrellas Castor y Pólux, de Géminis". En Bella Vista, San Juan, ese efecto será entre las 17.39 y 17.42 horas, del martes 2 de julio.González aclara que el eclipse comenzará a las 16.25. La sombra de la luna atravesará el territorio argentino en sentido oeste-este y creará una franja de totalidad de unos 200 kilómetros de diámetro, que abarcará a San Juan, San Luis, el sur de Córdoba y de Santa Fe, y el norte de Buenos Aires. "Según donde estés parado, comenzarás a ver un efecto de sombras con forma de medialuna. De a poco, el Sol comenzará a ser tapado por la Luna. El anillo de diamante, las perlas de Baily, la corona solar (como pelos alrededor del Sol), estrellas y planetas se vuelven visibles durante el período de oscuridad. A las 17.42 tendremos la totalidad del eclipse. Se pondrá frío. Termina la fase y vuelve a aparecer el Sol. Sin embargo, una hora después, volverá a atardecer por segunda vez en el día"."En cualquier parte que uno mire el eclipse resulta dañino para el ojo, aún en los sitios donde es parcial", dice el oftalmólogo mendocino Lucio Arias, director del Departamento de Retina del prestigioso Instituto ZaldívarEl médico explica que "nunca se debe mirar el Sol, directa e indirectamente con o sin eclipse. La luz del Sol nos puede dejar ciegos con sólo 30 segundos de observación directa". En su consultorio, Arias recibe, a diario, pacientes con la patología de retinopatía aguda. En general, son soldadores que trabajan sin protección o personas creyentes que buscan apariciones de supuestas imágenes sagradas y realizan la práctica dañina de mirar al Sol. Estos fogonazos de rayos de Sol producen alucinaciones visuales por daños en la mácula, que se encuentra en el interior de la retina y permite tener la visión de los detalles y el movimiento. La mácula es la región del ojo que consigue que se puedan distinguir las caras y que se desarrolle la lectura sin inconvenientes."Al dañar la mácula, se puede perder la visión central. Aparece una mancha negra en la retina y es una lesión irreversible", afirma el doctor Arias y explica que se llama "ceguera legal", porque el paciente no puede leer y firmar un documento. El oftalmólogo pide que los chicos "no miren el eclipse si no tienen los lentes especiales" y sugiere que es "más conveniente" que lo sigan a través de imágenes en internet o la TV.- Nunca mirar el Sol directa o indirectamente, con o sin eclipse. La observación del eclipse solar deber ser siempre supervisada por adultos que sepan del tema, idealmente en un club de astronomía o municipal.? Utilizar lentes especializados que poseen un filtro que bloquea los rayos dañinos del Sol. Estos filtros deben cumplir la norma y contar con la etiqueta ISO 12312-2,que bloquean la radiación solar ultravioleta e infrarroja. Hay que tener especial cuidado con los adquiridos en el comercio informal, ya que es posible que no cuenten con la certificación adecuada o que el certificado sea falso.-Antes de colocarse los lentes especiales, se debe inspeccionar que el filtro esté en perfectas condiciones, sin tener daños, rayaduras ni perforaciones y que no tenga una antigüedad de más de tres años.-Otra opción segura es utilizar vidrio para máscara de soldador grado 14 o superior; adquiridos en lugares establecidos. Cualquier vidrio grado menor no debe ser utilizado de ninguna manera, ya que no otorga la seguridad suficiente.- Está totalmente prohibido mirar el Sol a través de una cámara, teléfono inteligente, binocular, telescopio o cualquier otro dispositivo óptico sin que tenga un filtro solar certificado para este uso. Tanto los filtros hechos en casa (vidrio ahumado, por ejemplo) como las gafas de sol tradicionales no son seguras para mirar el Sol, aunque éstas sean oscuras. Y el uso de un magnificador (telescopio) reduce a la mitad el filtro de protección. También está prohibido usar una placa de radiografía o rollo fotográfico para visualizar el Sol.- Aún con gafas, observar el sol por lapsos cortos y en forma intermitente.- Se debe supervisar a niños para que utilicen la protección de forma adecuada.