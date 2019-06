Repintaron la estrella amarilla en memoria de cadete fallecido en accidente

Semanas atrás, un fatal accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calle Maciá y Avenida Ramírez. Como consecuencia, el cadete Héctor Damián Basualdo, de 27 años, falleció tras ser arrollado por un colectivo.Familiares, amigos y compañeros del joven pintaron una estrella amarilla en el lugar donde ocurrió el siniestro vial, pero como la calle fue reasfaltada debieron repintarla este lunes.Vanesa Basualdo, hermana del fallecido, explicó aque "la pintamos porque taparon la otra, pero también queremos recordarlo porque este miércoles él cumpliría 27 años".Sobre el avance de la causa judicial, dijo que "las pericias dieron que mi hermano no tenía alcohol en sangre al momento del hecho. Estaba en horario de trabajo, pero no tomaba alcohol directamente. Era un chico sano, prudente. Hasta el momento tampoco se sabe si del accidente participó un auto, porque en la zona no hay cámaras, pero los testimonios de las personas sí lo indican. No se puede comprobar"."Mi mamá es fuerte. Como toda madre esto le duele, pero lo sobrelleva mejor que todos nosotros creo", contó.Por su parte, Carla Cusimano, de Vidaer, manifestó que "acompañamos a la familia. La pintada de la estrella amarilla significa que ellos recuerdan al ser querido que ya no está, pero también es un compromiso con la seguridad vial"."Es el mes de la seguridad vial y hemos hecho diversidad de actividades para que la gente comience a recordar esto que se ha perdido, que es propio y del otro. La calle es un lugar que nos une a todos. Nosotros acompañamos el compromiso de los familiares. Es un acto de amor frente a un dolor tan grande", dijo.