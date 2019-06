Vecinos de barrio Paraná V protestaron tras el corte de agua

Paraná Solucionan inconvenientes que afectan al suministro de agua en Paraná V

"Los vecinos estamos cansados de los cortes de agua de todos los días", se quejó anteuna vecina de la zona de calles Artigas y Santos Domínguez.Es que una serie de inconvenientes afectaron el normal suministro de agua en barrio Paraná V durante este fin de semana. Desde Obras Sanitarias comunicaron que los trabajos de reparación iban a finalizar después de las 14, por lo que el servicio se iría restableciendo con el correr de las horas."Hace un mes y medio que estamos sin agua y nadie da la cara", reprochó otra."Llamamos a Obras Sanitarias y no nos atienden", coincidió un vecino.En la oportunidad, los vecinos coincidieron respecto a que los inconvenientes con el servicio datan desde hace "dos meses". Fue en ese sentido que exigieron soluciones al municipio."Hicieron una reconexión de calle Coronel Díaz para abastecer al supermercado y esa zona. Desde hace dos meses que atravesamos esta situación. Tenemos que estar pendientes de los lavarropas porque cuando se quemen, quién se va a hacer cargo", manifestó la vecina."Varisco, que dice que hace tantas cosas, que también haga por los barrios, porque no solo es el centro, todos tenemos las mismas necesidades", apuntó.Los vecinos de barrio Paraná V también pidieron la presencia de un sereno en el tanque de agua, ubicado en la esquina de calles Artigas y Santos Domínguez, "porque continuamente se corta el suministro".Reclamaron también por las "cloacas tapadas en la zona de la tira 21"."Desde hace 10 días que estamos pidiendo para que vengan a destapar. Hoy se me inundó la casa cuando abrí la canilla. No tenemos desagote de ningún tipo. Hablan y hablan y no nos dan soluciones", se quejó otra vecina.