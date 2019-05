Fundación Salud reclamó por la firma de convenios con obras sociales

Médicos prestadores de la Fundación Salud, ubicada en barrio San Agustín de Paraná, reclamaron a través de, la necesidad de la firma de convenios con obras sociales provinciales y nacionales para poder continuar con su funcionamiento.La entidad, ubicada sobre calle Selva de Montiel 1472, cuenta con consultorios médicos y de odontología, además de una sala de rayos y laboratorio de análisis clínicos, habilitados por Salud Pública."En 2002 se formó la Fundación y la documentación está al día, tanto en la Dirección de Personas Jurídicas como en Salud Pública, y en AFIP también. El problema es que tanto los prestadores como los beneficiarios de las obras sociales, coincidimos en que nuestros derechos como ciudadanos fueron violados, tanto en la libre elección que tiene el beneficiario que quiere llegar a atenderse en la Fundación, como los prestadores que vemos que nuestros intereses no están en sintonía con los de los entes financiadores, Iosper y Pami, que no firman convenio con la Fundación", explicó a, el bioquímico Gustavo Brizzi.Con el apoyo de jubilados del barrio, afiliados a Iosper y Pami, el prestador denunció: "No podemos brindarles los servicios con los que contamos, porque Iosper y Pami no firman convenio con la Fundación"."Cómo mantenemos la Fundación si no tenemos subsidios del Estado, donaciones privadas, ni firmas de convenios para poder trabajar", se preguntó Brizzi.Por su parte, los jubilados de San Agustín, apoyaron el reclamo de los médicos de la Fundación y destacaron la "buena atención" que reciben en la entidad."Los gobiernos municipal y provincial tienen que hacer algo por nosotros, porque nos queda poco hilo en el carretel y queremos pasarla lo mejor posible", imploró un jubilado."Nos envían al hospital La Baxada. Acaso, porque somos viejos, no podemos tener una buena atención acá en el barrio, la comodidad de tener al médico cerca", interrogó otra afiliada."No es tanto por la comodidad, es porque cuando necesitamos la atención, el doctor está", remarcó.