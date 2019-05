Rigen cortes parciales en el Acceso Norte a Paraná

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este miércoles y jueves regirán cortes parciales en el Acceso Norte de la ciudad de Paraná debido a tareas programadas en distintos puntos del camino donde la empresa a cargo de las obras realizará tareas de prueba ensayo sobre los distintos puentes. El horario estimado será desde las 8 en adelante.



Dichas tareas serán supervisadas por personal de Vialidad provincial.



Según el detalle de los trabajos, este miércoles la empresa contratista realizará un corte en la subida del puente intercambiador de Avenida Circunvalación con el fin de encarar tareas por el lapso de tres horas, por lo tanto, quienes obtén por salir de Paraná al no poder ingresar por la rotonda de dicho enlace vial, deberán dirigirse por Circunvalación hasta Avenida Don Bosco y de ahí retomar la otra mano y retomar el sentido de salida del Acceso Norte (ruta 168) en dirección a la ruta 12. Otra alternativa viable será continuar por Circunvalación hasta Avenida Almafuerte y de ahí salir de la capital de la provincia.



El segundo corte parcial, se concretará sobre el puente ubicado en la ruta nacional Nº 12. De ese modo, aquellas personas que circulen en sentido de salida por el Acceso Norte no podrán pasar por arriba del enlace vial debido a los trabajos programados. En ese sentido, deberán bajar hacia la ruta 12, retomar la rotonda de la ruta 18 y salir en sentido hacia La Paz u otros puntos de la provincia. Los otros puntos de conexión en esa zona no tendrán complicaciones para ingresar o salir de Paraná.



En tercer término, se realizará un corte en el puente sobre Arroyo Las Tunas en el Acceso Norte, en esa zona no se podrá ingresar a Paraná, pero si estará habilitada la rama de salida. Para quienes deseen ingresar a la ciudad por la ruta 12 deberán continuar hasta la rotonda de la ruta 18 y de ahí continuar por Avenida Almafuerte.



En tanto que para el día jueves, se efectuará un corte momentáneo a la altura de Gobernador Maya para cumplir con las tareas sobre el puente del Ferrocarril. Por ese sentido, para salir de la capital por la ruta 12 deberán hacerlo por Avenida Almafuerte.



Ante estos trabajos, se recomienda a quienes circulen por los puntos detallados, hacerlo con suma precaución respetando cartelería y los límites de velocidad establecidos.