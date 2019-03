De seminario a colegio: Alumnos iniciaron sus clases en las nuevas instalaciones

Paraná Un colegio primario de Paraná funcionará en las instalaciones del Seminario

Unos 400 alumnos del Colegio Plaza Mayor de Paraná comenzaron el Ciclo Lectivo 2019 en las instalaciones del Seminario Arquidiocesano "Nuestra Señora del Cenáculo", registró"Felices de cumplir un sueño, un objetivo y una necesidad. Nuestro colegio, de excelencia, necesitaba más espacio, de más sol y más aire, y éste es un espacio mucho más grande, aireado, silencioso", remarcó a, la rectora de la institución educativa, Blanca Beckia."El colegio es un servicio de la comunidad, y cubre espacios que otras instituciones no", agregó al respecto.Se recordará que el colegio primario tenía su sede en calles Alameda de la Federación y Catamarca, en Paraná, con lo cual, se le consultó a la directiva cómo será el traslado de los alumnos hasta las instalaciones de avenida Don Bosco al final."Paraná crece y se expande, y tenemos que acompañar ese crecimiento; viajar 10 minutos desde el centro no es una distancia tan grande. Estamos convencidos que esta es la mejor ubicación para brindar nuestros servicios", explicó Beckia.Respecto del uso de las instalaciones del Seminario por los alumnos del Plaza Mayor, cuyo acuerdo requirió hasta de la autorización del Papa Francisco, la directiva detalló que "hubo un acuerdo con el Arzobispado y se dividió el casco principal, con lo cual, el ala derecha quedó para el uso exclusivo del Colegio"."Y habrá zonas comunes, como los ingresos, el área de deportes, el auditorio, la capilla principal y los espacios verdes", agregó.En esa línea, Beckia detalló que se hicieron "adecuaciones de aulas, pintura, infraestructura, electricidad, conectividad, se renovaron los baños y se hizo la puesta a punto con todas las especificaciones de lo que tiene que tener un colegio"."La construcción es muy sólida, a pesar de los años que tiene, y el diseño no podría ser mejor, clásico y adecuado para el número de alumnos que pretendemos tener", valoró en ese sentido."Ahora contamos con capacidad para aumentar significativamente el número de alumnos, esa será nuestra tarea, la de promocionar el colegio de manera que quien esté buscando una opción, como la nuestra, que incluye inglés intensivo, deportes, formación en valores, formación académica de excelencia y esa educación que trasciende el aula, la que se ve en los pasillos, porque más que un colegio somos una familia", valoró Beckia.Punto aparte, se le consultó a la directiva por el paro docente de 72 horas que llevan a cabo los docentes, ésta detalló: "En el Colegio Plaza Mayor se dan clases todos los días del ciclo lectivo, y con todas las horas de clases porque tenemos un sistema de trabajo en equipo: si un docente, por alguna razón no puede estar presente en el aula, los chicos tienen trabajo indicado y son acompañados por otro docente, o trabajo en la plataforma porque nuestra forma de dictado de clases es presencia y virtual".