El Ventilador: Algunas opiniones sobre vivir en un edificio

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

El alto déficit habitacional constituye un problema casi arraigado, sobre todo en las ciudades más grandes. Y las dificultades económicas, sumadas a las altas tasas de crédito para construir una vivienda propia o comprar un inmueble, hacen que muchos tengan que alquilar, por lo que la propiedad horizontal termina siendo el sitio elegido.Hoy los costos fijos de habitar en un departamento de edificio también aumentan. Los servicios, los gastos de administración, encargados y limpieza son ítems que suele elevar, varias veces en el año, el monto de las tan discutidas expensas. Pero ¿cómo se fijan y a qué servicios o gastos se destinan?Se sabe que una parte importante de esta suma extra que paga cada habitante del edificio, es para solventar el trabajo del portero o el encargado, esas personas con tareas asignadas específicamente al mantenimiento y la seguridad del lugar. ¿Sigue siendo así o el portero es ya un empleo en extinción?-"Como ciudadano paranaense digo que los edificios han desfigurado una ciudad paisaje. Todo tiene un límite, pero parece que la ambición por el dinero lo puede todo".-"En un edificio ¿quién controla al encargado del edificio, que esta ocho horas supuestamente, trabaja 4 y el resto del tiempo hace sus mandados? Chusmean con todos y trabajan poco".-"Vivo en un departamento céntrico, manzana del correo, y sobre calle Alem se está construyendo un edificio interno que tiene como ingreso un pasillo de 1,20 metros. ¿Cuál es el ente encargado de habilitar o autorizar esa construcción?".-"Conozco casos de edificios que terminaron contratando un servicio de limpieza privado porque pagar un sueldo a un portero era muy caro. Los juicios laborales o indemnizar a un empleado es un costo alto".-"Hace 11 años que vivo en Paraná, ciudad muy hermosa. Vivo en edificio, por seguridad. Es más económico y convivimos respetándonos los vecinos".-"Los porteros son socios, lo mejor que puede pasar es contratar una empresa de limpieza que te factura y no genera relación de dependencia".-"En edificio de calle Irigoyen 358 llegaron a un juicio acordando que una vez muertas las mascotas existentes, no se tendrían más. Pues nadie cumplió. Siguen llevando animales grandes con el riesgo de hacer caer a la gente mayor por el hecho de dejarlos sueltos por los espacios verdes comunes. Los mismos propietarios que hicieron juicio tienen mascotas nuevas. No hay coherencia ni respeto".-"En relación a los edificios por los ruidos, es saber convivir y respetar. Sobre todo aprender a adaptarnos a vivir en ello".-"Hace 10 años vivo en departamentos, soy soltera y no estoy mucho en mi casa así que prefiero siempre un departamento porque estoy cómoda. Hace poco me compré uno que tiene pileta y nunca me avisaron que no se podía usar porque es una unidad aparte y la verdad que las expensas son caras: pago 2400 pesos. Paga 6000 pesos y yo me quejo. Supuestamente al no poder usar la pileta, bajaron las expensas".-"Vivo en un edificio y tenemos un reglamento el cual no se está cumpliendo. Reclamo a la administración y a la Comisión de consorcio y no tengo respuesta ¿qué se hace? ¿Dónde hago los reclamos?"-"En el edificio de los bioquímicos calle Córdoba pagan 5000 por mes".-"Siempre el encargado está presente ante algún problema y lo convocan a cualquier hora si se necesita. El administrador organiza pero el que conoce bien el edificio es el encargado".