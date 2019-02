Vida en un edificio: ubicación, seguridad y costos, puntos fuertes de la demanda

Convivencia entre vecinos

El ingeniero Sergio Gastiazoro es constructor

"La convivencia en edificios a veces es más compleja porque involucra a más personas"

Irina Chausovsky, Coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo

Pablo Ferreyra, Agente Inmobiliario

Sergio Martínez es encargado de edificio

"Las reuniones de consorcio son por demanda. Hay algunos que por reglamento exigen una reunión mensual"

Exequiel Hertel, administrador de consorcio

"Terminamos haciendo el trabajo de un portero"

Laura Fontana, Aqua servicio de limpieza

Carlos Demarchi, Aqua Servicios de limpieza

"Los problemas que ha habido en mi edificio ha sido por mascotas"

Liz Matorra es estudiante e inquilina

La opinión de los panelistas

Pero...Aun así, la alta demanda de estas unidades hace que la aparición de nuevas torres en cada cuadra o manzana sea postal de cada día. La ubicación y la seguridad son dos de los puntos fuertes que provocan esta demanda, pero ¿qué pasa con los edificios ubicados fuera del centro? ¿Son también tan seguros como los otros? ¿Baja el precio del alquiler por estar más alejado del centro?Además, hoy los costos fijos de habitar en un departamento de edificio también aumentan. Los servicios, los gastos de administración, encargados y limpieza son ítems que suele elevar, varias veces en el año, el monto de las tan discutidas expensas. Pero ¿cómo se fijan y a qué servicios o gastos se destinan?Una problemática presente entre quienes habitan edificios es el de la convivencia: el ruido, la basura, el portón, el lugar de estacionamiento, un bebe que llora, una mancha de humedad, el ascensor, un perro que ladra: Son múltiples los motivos por los cuales puede haber desencuentros entre vecinos.Además,Seguramente la mediación es la herramienta más adecuada cuando es preciso reconducir las relaciones.La Defensoría del Pueblo cuenta con un Centro de Mediación de asistencia gratuita. Pero, ¿quiénes acuden a esta instancia y por qué inconvenientes? ¿Se suele llegar a un acuerdo que permita garantizar la convivencia entre vecinos que, en la mayoría de los casos, comparten varias paredes de sus casas?Por otra parte,. Destacó que la reglamentación para encargados de edificios está hecha para Buenos Aires, arranca allá donde los edificios son mucho más grandes, con lo cual tiene que estar las 24 horas prácticamente, el encargado de edificio"."En Paraná, el promedio de edificios es muchísimo más chico, con lo cual, quedan muy pocos con encargados y el resto de los edificios han quedado con los administradores, y con los servicios de limpieza y demás. Al ser muy chicos pasa a ser una cuestión de costos", aportó.Se están construyendo más edificios fuera de boulevares., explicó.En cuanto a las torres de edificios en la zona del Parque Urquiza, Gastiazoro expresó: "la discusión con la gente del parque es una discusión que podemos dar en cualquier parte de Paraná.".", resaltó el especialista.. Cada llave es totalmente personal, no se pueden hacer copias de llaves, para hacerla tenes que dar todos tus datos. Te permite ver todos los que han entrado. Tiene que bajar a abrir, más algo de cámaras, se ha resuelto bastante el tema de seguridad"."Hay dos tendencias, hay edificios muy exclusivos donde puede ir con `amenities` (pileta, SUM, parrilla). En un edificio más o menos grande, el uso que se hace de eso, se contrae a un 30 %, no muchos lo usan y tiene que pagar expensas muy altas., indicó que "Cuando pasa esto los administradores del edificio van y plantean el problema".", agregó.Asimismo, dijo que "en el consejo de administración se decide si puede haber mascotas o no. Generalmente se prohíben por reglas generales del edificio pero también en todos hay animales. Mientras no genere conflicto"", comentó."Hay que conversar en el momento porque después se agrava. EHay que usarlos para practicar su buen uso", manifestó.Recordó que el Centro de Mediación está ubicado en calle Monte Caseros 161., resaltó que "Por eso creo que se da la tendencia de edificios más chicos, para achicar gastos"."La demanda de departamentos es constante. En esta etapa del año hay muchos estudiantes que llegan a Paraná. Tenemos también aquellos que se quieren independizar y se van a vivir solos o la pareja que recién arranca. La gente mayor elige mucho esta opción porque quieren cambiar de espacio", dijo.", explicó.Asimismo, expresó que "hay que tener en cuenta qué es responsabilidad del encargado del edificio y qué del propietario del departamento. Nosotros administramos completamente el departamento desde el alquiler, la gestión de problemas y demás".. "En la mayoría de los edificios ya no hay casa para los encargados. El departamento en el que yo estaba se alquila. Aparte, el departamento del encargado es de un solo dormitorio", expresó.Asimismo dijo que hace 29 años que es encargado de edificios. "Vivo a quince cuadras del edificio, cuando el requisito era vivir en el edificio lo hice. Yo me fui solo, porque tenía una casa.", relató.Los vecinos acuden al encargado de edificio, siempre, reconoció Martínez., aseveró que lo que se realiza hoy "es un alquiler en esa unidad funcional, en la cual vivía antes el encargado del edificio y ese ingreso va al fondo de reserva del edificio. Es un ingreso extra, que va a ayudar ara el mantenimiento de los espacios comunes".Hoy, teniendo la alternativa de una empresa de limpieza, es menor el costo, se reduce el valor", expresó.Respecto del reglamento, apuntó que "en lo referente al tema de las mascotas, hay reglamentos que son de copropiedad, que quizá no lo tiene manifestado. Hay gente mayor que tiene mascotas como compañía, pero cuando causan algún conflicto, entonces hay un reglamento interno que se genera con los consorcistas y ahí se tienen en cuenta todos esos detalles y se decide si se lo prohíbe o no"., señaló que "depende la cantidad de pisos que tenga el edificio es lo que gastamos. Las administraciones nos contratan por hora."."Nosotros para seguridad designamos una persona en el mismo edificio y hay un contrato para cumplir determinada cantidad de horas, así todos terminan conociéndola", dijo., dijo que ""."Hacemos de todo: cambiar focos, cortar pasto, en ese sentido es lo mismo que un encargado. A veces demandan los vecinos.", agregó.. "Soy de Lomitas (Formosa) y vine a Paraná para estudiar Comunicación Social y luego estudié en Eter. Vine a Paraná con mis hermanas, somos tres hermanas que vinimos a vivir juntas. Mi edificio es de ochos pisos, vive gente mayor, mayormente. Los problemas que hubo fueron de mascotas. Mi vecino de enfrente tenía un caniche, le pidieron que no lo tenga, hay otros vecinos que tienen mascotas, pero no son tan ruidosos. No tengo mascotas, no se han quejado por ruidos, por música"."Tenemos ese sistema magnético lo tenemos nosotras en el edificio, más la cámara, que te da tranquilidad", aseveró.aseguró: "Se están viendo construcciones de torres cada vez más, involucra a toda la ciudadanía, tiene que ver en cómo se habilita, cuáles son los pasos, y por otro lado, una vez que uno decide vivir en un departamento, quiénes son los que deciden vivir en un departamento, cuál es esa tendencia"., dijo que "hace unos años se integró a Paraná al Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles y se estudiaron un montón de parámetros con el banco mundial. Sería deseable un poco más de densidad poblacional dentro de la ciudad y cerca de bulevares. En el 2006 se hizo una ordenanza que decía que se podía construir en función de las dimensiones del terreno. Entonces un terreno de 90 metros sobre calle Catamarca habilitó una torre de 25 pisos que genera un montón de complicaciones a todo el resto. Un barrio tiene sombra todo el día por una torre"., manifestó que "se construye otro tipo de edificios para otros potenciales clientes, se ha diversificado. Cada vez más se ve en Paraná departamentos de mayor categoría, como por ejemplo en la zona del Parque. Tienen pileta, sum, gimnasio, un montón de servicios".aseveró: "Si uno puede elegir, es una etapa de la vida que no va cambiando. Cuando uno se casa o vive solo, elige el departamento, cuando uno tiene hijos chicos, busca un patiecito, uy demás viejjita, querés volver a vivir en un departamento porque da menos trabajo". "Tengo entendido que el código urbano no permite sobre calle Mitre, edificios de más de tres pisos (nueve metros y medio), aunque los laterales, sí se permiten", apuntó.destacó: "Se sabe que una parte importante de esta suma extra que paga cada habitante del edificio, es para solventar el trabajo del portero o el encargado, esas personas con tareas asignadas específicamente al mantenimiento y la seguridad del lugar"., resaltó que "en la etapa de estudiante generalmente siempre se busca un departamento. En general en todos lados hay más departamentos, están floreciendo, algo pasó".