Se prepara para la 30º edición de la Fiesta del Mate: La grilla de artistas

Fiesta del Mate solidaria

Conferencia de prensa

La ciudad de Paraná se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate que contará con la presencia de destacados artistas y de diversos géneros musicales que se subirán al escenario mayor Luis Pacha Rodríguez durante las tres noches del 8, 9 y 10 de marzo.En esta 30ª edición engalanarán las veladas en la Plaza de las Colectividades (rotonda del Puerto Nuevo) artistas como Jairo, Los Tekis, Los Totora; Zamba Quipildor, Potro Malambo, Sergio Galleguillo, Indio Lucio Rojas, Ráfaga, Los Caligaris y Los Príncipes.La secretaria de Cultura, Magda Varisco, destacó el esfuerzo que está realizando la Municipalidad para contar con un espectáculo libre y gratuito. "En esta gestión se priorizó que no tenga costo participar de una fiesta que contará con grandes artistas nacionales, como también de nuestra ciudad", remarcó.Asimismo, contó que la grilla completa se dará a conocer en los próximos días y se armó pensando en la diversidad musical, otorgándoles un espacio a músicos de Paraná y también a los ganadores del Pre Mate."Abre el espectáculo el Coro de la Ciudad y el Ballet Municipal quienes en conjunto interpretarán la canción oficial de la Fiesta del Mate. Queremos que sea una fiesta de la ciudad y para eso nos estamos preparando. Habrá diferentes alternativas para todos los paranaenses y aquellos que nos visiten de otros puntos del país", resaltó la funcionaria.Tal como sucediera en la edición pasada, la Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaria de Cultura, autorizó a la Asociación Cooperadora del Hospital San Martín a colocar un stand en la Fiesta Nacional del Mate para recibir donaciones. Se solicita especialmente pañales descartables para adultos y elementos de higiene personal (maquinitas de afeitar, jabones, toallas, desodorantes, etc.). Cabe aclarar que las donaciones son totalmente voluntarias y no implican una condición para ingresar al evento.La presentación oficial de la Fiesta Nacional del Mate se realizará en una conferencia de prensa que se realizará el miércoles 6 de marzo, en Casa de la Costa desde las 10 de la mañana, donde funcionarios de la comuna brindarán detalles precisos de todas las alternativas que ofrecerá esta 30ª edición.