Pidieron justicia por joven muerto en accidente de tránsito

Paraná Pintaron una estrella amarilla por joven muerto en accidente de tránsito

Marcelo Morales tenía28 años, era albañil y padre de tres hijos, cuando un accidente de tránsito le costó la vida. El muchacho se encontraba en el interior de su auto estacionado con desperfectos mecánicos, cuando fue embestido desde atrás por una camioneta al mando de Juan Cruz Hereñú, un joven de 25 años oriundo de Colonia Avellaneda. La fatalidad se registró a las 5:30 de la mañana del domingo 19 de agosto, sobre avenida Almafuerte y Profesor Godoy, en Paraná.A cuatro meses de la tragedia vial, familiares y amigos de Morales concentraron frente a la puerta de los Tribunales de Paraná para exigir Justicia por su muerte."Venimos a pedir Justicia por mi sobrino porque su muerte está impune. El muchacho (por Hereñú) está suelto, anda por todos lados, y todavía no tenemos noticias de nada. Un abogado le lleva la causa pero aún no sabemos nada. Así como entró, salió. Y nosotros queremos Justicia porque hay tres criaturas que quedaron sin papá, una mamá sin su hijo, un papá que sufre, y toda la familia", aseguró a, una tía de la víctima.Según indicaron familiares de Morales, la causa por Homicidio culposo está en manos del Fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull."Se dice que iba a 60km/h pero no han pedido ni los registros de las cámaras de seguridad. El seguro no se hace cargo de lo que él hizo y los informes indicaron que tenía 0.75% de alcohol en sangre", denunciaron allegados a la víctima."Cuando lo estábamos velando, él ya estaba en la casa (por Hereñú). Lo soltaron que dicen que no tenía antecedentes, que no salió a matar, pero todos sabemos que una persona alcoholizada, cuando sube a un auto, sale a matar, porque no piensa", remarcaron los denunciantes.