Pintaron una estrella amarilla por joven muerto en accidente de tránsito

Sobre el hecho

Marcelo Morales tenía28 años, era albañil y padre de tres hijos, cuando un accidente de tránsito le costó la vida. El muchacho se encontraba en el interior de su auto estacionado con desperfectos mecánicos, cuando fue embestido desde atrás por una camioneta al mando de Juan Cruz Hereñú, un joven de 25 años oriundo de Colonia Avellaneda. La fatalidad se registró a las 5:30 de la mañana del domingo 19 de agosto, sobre avenida Almafuerte y Profesor Godoy, en Paraná.A casi cuatro meses de la tragedia, familiares y amigos de Morales, este sábado pintaron una estrella amarilla en el lugar que ocurrió el hecho, y anteexigieron justicia por su muerte."Mi marido iba con tres compañeros en un Peugeot 504 que no marchó más por un desperfecto mecánico, y como llovía y hacía frío, se quedaron durmiendo en el asiento de atrás del auto. El chico que manejaba salió a pedir auxilio, y él dice que vio cuando una Toyota Hilux los impactó así como venía. La camioneta nunca frenó", contó a, la viuda de Morales, Belén Charpentier.Y continuó: "Según las pericias, el conductor circulaba a 63km/h, pero por cómo quedó el auto, para mí no venía a esa velocidad". Además, según indicó, "el test de alcoholemia dio positivo al conductor y la visibilidad era buena porque las luces del alumbrado público estaban encendidas".En la oportunidad, la mujer convocó a una movilización a concretarse este miércoles 19 al cumplirse cuatro meses de la tragedia, para exigir celeridad en el proceso judicial."Él (por Hereñú) está en su casa, y nosotros, llorando nuestra pérdida. Fue una burla, porque lo soltaron a las horas del accidente", apuntó la viuda, al tiempo que indicó: "Ni él ni sus familiares se acercaron a hablar con nosotros"."Es una burla porque así como lo llevaron, a las horas lo largaron. Queremos Justicia, porque a mí me dejó sin mi hijo, y a sus chiquitos los dejó sin un padre", imploró la madre de la víctima, Araceli Rodríguez.Marcelo Morales, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la mañana del domingo 19 de agosto en Paraná. El joven se trasladaba en un automóvil Peugeot 504 que se encontraba estacionado por desperfectos mecánicos, cuando fue embestido desde atrás por una camioneta Toyota Hilux al mando de Juan Cruz Hereñú, un joven de 25 años oriundo de Colonia Avellaneda.La fatalidad se registró a las 5:30 de la mañana, en avenida Almafuerte y Profesor Godoy.Si bien las circunstancias de la tragedia vial son materia de investigación, según pudo sabermomentos después de la tragedia de fuentes cercanas al caso, el conductor de la camioneta fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, donde tras brindar sus argumentos sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, fue indagado en libertad.Allegados al joven oriundo de la localidad de Colonia Avellaneda indicaron aque, éste expuso ante la Justicia que el Peugeot 504 se encontraba mal estacionado y debido a la copiosa que se registraba a esa hora, le fue imposible advertir su presencia.