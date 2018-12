Otro tenedor libre abrirá en la ex-Sala Mayo, tras el cierre de Petra

Luego de varios meses sin actividad, y tras finalizar el proceso legal del cierre del restaurante Petra, que incluyó la subasta y remate de bienes, la ex-Sala Mayo volverá a recobrar movimiento.El Centro Comercial e Industrial de Paraná (propietario del inmueble) firmó días atrás un nuevo contrato de locación con empresarios chinos. La vigencia de la relación contractual será por tres años, y ya se iniciaron los primeros trabajos en el interior de la exsala cultural.El titular del Centro Comercial Jorge López confirmó que el grupo económico que se hizo cargo de la explotación del lugar no tenía aún inserción en el ámbito local. Se trata, dijo, de"Acordamos un contrato de tres años de duración, y ya, que se encontraba muy afectado por la falta de mantenimiento", indicó. Las intervenciones abarcan desde instalaciones de electricidad y de gas, hasta otras relacionadas a la parte donde funciona la cocina.Hubo una propuesta de una franquicia nacional de comidas rápidas, algún tanteo por emprendimientos de carácter cultural, pero finalmente prosperó el interés del grupo chino, al que López indicó que llega a Paraná con buenos antecedentes.De todos modos, el dirigente de la institución no ocultó su desazón por la falta de interés en el ámbito local, para llevar adelante alguna otra propuesta. "Entendemos que es un momento difícil de la economía, con mucha incertidumbre respecto a los próximos meses, lo que pudo haber llevado a que determinadas ideas o intereses no se cristalicen. Una lástima", sostuvo en declaraciones aLa situación parece similar a aquella del año 2000, en que luego de varios años en que el edificio fue ocupado por la Fundación BICA para desplegar desde allí una intensa actividad cultural, desembarcó el local gastronómico, a fines de 2000.A inicios de siglo, el lugar permaneció más de un año sin ser alquilado y con notables problemas edilicios."En ese momento buscamos distintas alternativas, y lo mejor fue ese emprendimiento, porque se hicieron distintas obras que eran urgentes. Tampoco en ese momento se concretó ninguna propuesta de inversión firme alternativa", dijo López.Las obras que actualmente se desarrollan en el interior de la ex-Sala Mayo se extenderán algunas semanas más, por lo que estimó como posible que reabra sus puertas a fines de enero, dependiendo justamente del ritmo de los trabajos.